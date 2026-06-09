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Сегодня, 15:13

Карякин планирует участвовать в гонках, пока не сможет вернуться на «Дакар»

Сергей Филин

Победитель ралли «Дакар» — 2017 в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин планирует в будущем вновь добиться успеха на легендарном ралли-марафоне.

Международная автомобильная федерация (FIA) с 2022 года допускает гонщиков из России и Белоруссии к соревнованиям только в нейтральном статусе после подписания особого документа, в котором необходимо публично выразить солидарность народу Украины. Федерация оставляет за собой право снять спортсменов из РФ и РБ с состязаний без объяснения причин.

«Мы будем продолжать участвовать в гонках до тех пор, пока не сможем вернуться на «Дакар» и постараться заявить о себе на весь мир. Уверен, что у нас это получится и справедливость восторжествует», — приводит слова Карякина ТАСС.

Карякин не только выигрывал «Дакар» — 2017, но и становился серебряным призером ралли в 2020 году. 35 летний гонщик поддерживает форму на российских и международных соревнованиях. Он занял седьмое место на ралли «Такал-Макан», прошедшем с 16 мая по 1 июня в Китае, и готовится к участию в «Шелковом пути» 2027 года.

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Источник: ТАСС
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Сергей Карякин (автоспорт)
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