На Сириус Автодроме прошел дебютный этап Зимней кольцевой серии

На Сириус Автодроме (Федеральная территория Сириус) 15 и 16 ноября прошел первый этап Зимней кольцевой серии. Среди участников было более 20 пилотов в нескольких категориях. Гонщики SMP Formula 4 и класса Mitjet провели уик-энд по классической схеме с тренировками, квалификациями и несколькими гонками. Оба дня заездов Зимней кольцевой серии также посетил президент РАФ, основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

«Я рад возможности проехать на Formula 4. Должен сказать, что это просто уникальная история. Очень быстро, все ощущается по-другому. После первого дня, конечно, заболела спина, но по уровню удовольствия и фана это просто нереально круто. И еще я очень зауважал пилотов, которые профессионально занимаются «формулами». Со стороны кажется, что они просто сидят за рулем и отдыхают, но теперь я понял, каково это на самом деле!» — рассказал приглашенный попробовать свои силы в зачете SMP F4 Masters Александр Марковский.

Оценил итоги дебютного уик-энда генеральный директор ООО «Академия СМП», вице-президент РАФ и главный организатор ЗКС Сергей Сироткин.

«Наша зимняя история получилась отчасти внезапной, но при этом очень логичной. У нас есть зимняя серия в картинге, а в «кольце» это еще более актуально. Раньше пилоты по полгода сидели без гонок, а возможность выехать за границу есть не у всех. Конечно, потребовалась работа, поиск единомышленников и возможностей, но в итоге мы получили зимнюю российскую серию», — сказал Сироткин.

В SMP Formula 4 победителями гонок стали Владимир Верхоланцев (SMP Racing) и Платон Костин (Lada Sport). В Mitjet быстрейшим в оба дня стал 18-летний Денис Помогалов из команды Quantum Racing.

Второй этап Зимней кольцевой серии пройдет 5 и 6 декабря на Сириус Автодроме.