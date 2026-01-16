«СЭ» объявляет победителей гоночной игры от TAKAYAMA

«СЭ» вместе с брендом моторных масел TAKAYAMA подводит итоги масштабного спецпроекта — гоночной игры, в рамках которой пользователи в течение двух месяцев соревновались в мастерстве виртуального дрифта.

Победители получат призы: первая тройка — пятилетний запас моторного масла TAKAYAMA, а занявшие следующие семь мест — мерч от бренда. В топ-10 по итогам спецпроекта вошли:

1. Титановый Рейсер 94

2. TorvolT

3. Неуловимый Рейсер 52

4. Молниеносный Пилот 21

5. Неудержимый Пилот 65

6. Plutonio

7. Сумеречный Рейсер 8

8. Ночной Спринтер 48

9. Bonabus

10. Дружелюбный Таг 52