«СЭ» объявляет победителей гоночной игры от TAKAYAMA
«СЭ» вместе с брендом моторных масел TAKAYAMA подводит итоги масштабного спецпроекта — гоночной игры, в рамках которой пользователи в течение двух месяцев соревновались в мастерстве виртуального дрифта.
Победители получат призы: первая тройка — пятилетний запас моторного масла TAKAYAMA, а занявшие следующие семь мест — мерч от бренда. В топ-10 по итогам спецпроекта вошли:
1. Титановый Рейсер 94
2. TorvolT
3. Неуловимый Рейсер 52
4. Молниеносный Пилот 21
5. Неудержимый Пилот 65
6. Plutonio
7. Сумеречный Рейсер 8
8. Ночной Спринтер 48
9. Bonabus
10. Дружелюбный Таг 52
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