Команды Москвы и Санкт-Петербурга завоевали золото в эстафетах на чемпионате России в помещении
Команда Москвы выиграла золото в женской эстафете 4x400 м на чемпионате России в помещении. Соревнования проходили в Южно-Сахалинске.
Результат победителей — 3 минуты 34,12 секунды.
Второе место заняла команда Московской области (3.35,12). Третьими финишировали атлеты из Санкт-Петербурга (3.37,84).
У мужчин золото завоевала вторая команда Санкт-Петербурга с результатом 3.09,95.
Серебро выиграла команда Московской области (3.10,40), бронзу — первая команда Санкт-Петербурга (3.14,94).
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