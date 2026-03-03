Лысенко — о победе на чемпионате России: «Попытка на 2,34 получилась хорошая, я мог ее взять».

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко в комментарии «СЭ» рассказал, что доволен своим выступлением на чемпионате России в Южно-Сахалинске, несмотря на то что рекордный рубеж ему не покорился. Победитель турнира с результатом 2,30 проанализировал свои ошибки в секторе.

— Была попытка поднять принадлежащий тебе лучший результат сезона в мире на сантиметр, с 2,33 на 2,34. Не получилось.

— Да, пытался, должен был, а главное — мог. Попытка-то получилась хорошая. На 2,32 вылезли ошибки. Ни одной попытки на этой высоте у меня не получилось. Одну, последнюю попытку перенес на 2,34, настроился по технике, получилось нормально, я считаю, — отметил Данил.

Лысенко также объяснил, почему в решающий момент перестал смотреть выступления соперников. Спортсмен использовал тактику, которая помогла ему ранее на «Русской зиме»: «Немного ухожу в себя, переключаюсь. Понял, что мне это помогло и здесь повторил подход. Решил немного поэкспериментировать».

Второе место на турнире занял Илья Иванюк, третьим стал Степан Веткин.

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