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3 марта, 16:50

Laureus номинировал Дюплантиса, Алькараса, Синнера, Соболенко и Дембеле на звание лучших спортсменов года

Руслан Минаев

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стали претендентами на престижную спортивную премию Laureus, которую часто называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в социальной сети X.

Дюплантис поборется за звание лучшего спортсмена года. В этой номинации его соперниками стали испанский теннисист Карлос Алькарас, французский футболист «ПСЖ» Усман Дембеле, испанский мотогонщик Марк Маркес, словенский велогонщик Тадей Погачар и итальянский теннисист Янник Синнер.

В категории «Спортсменка года» представлена Соболенко. Компанию ей составят испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати, американская легкоатлетка Мелисса Джефферсон-Вуден, кенийская бегунья Фейт Кипьегон, американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница Сидни Маклафлин-Леврон.

На звание «Команда года» претендуют женская сборная Англии по футболу, европейская команда по гольфу, женская сборная Индии по крикету, команда «Формулы-1» «Макларен», баскетбольный клуб «Оклахома» и французский «ПСЖ».

В номинации «Прорыв года» за награду поспорят французский футболист «ПСЖ» Дезире Дуэ, бразильский теннисист Жоао Фонсека, канадский баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, британский дартсмен Люк Литтлер, пилот «Макларен» британец Ландо Норрис и 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди.

Церемония вручения наград состоится 20 апреля в Мадриде.

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Усман Дембеле
Макларен
Оклахома-Сити Тандер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Айтана Бонмати
Арина Соболенко
Арман (Мондо) Дюплантис
Дезире Дуэ
Карлос Алькарас
Кэти Ледеки
Ландо Норрис
Марк Маркес
Сидни Маклафлин-Леврон
Тадей Погачар
Шэй Гилджес-Александер
Янник Синнер
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