Американец Брейзьер выиграл забег на 800 метров на чемпионате мира

Американец Донован Брейзьер стал обладетелем золота в беге на 800 метров на чемпионате мира, который проходит в Дохе. Он установил рекорд чемпионатов мира — 1 минута 42,34 секунды.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

800 м

Финал

1. Донован Брейзьер (США) — 1.42,34

2. Амель Тука (Босния и Герцеговина) — 1.43,47

3. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1.43,82

4. Брайс Хоппел (США) — 1.44,25

5. Весли Васкес (Пуэрто-Рико) — 1.44,48

6. Адриан Бен (Испания) — 1.45,58

7. Марко Ароп (Канада) — 1.45,78

8. Клэйтон Мерфи (США) — 1.47,84