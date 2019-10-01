Американец Брейзьер выиграл забег на 800 метров на чемпионате мира
22:28
Американец Донован Брейзьер стал обладетелем золота в беге на 800 метров на чемпионате мира, который проходит в Дохе. Он установил рекорд чемпионатов мира — 1 минута 42,34 секунды.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
800 м
Финал
1. Донован Брейзьер (США) — 1.42,34
2. Амель Тука (Босния и Герцеговина) — 1.43,47
3. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1.43,82
4. Брайс Хоппел (США) — 1.44,25
5. Весли Васкес (Пуэрто-Рико) — 1.44,48
6. Адриан Бен (Испания) — 1.45,58
7. Марко Ароп (Канада) — 1.45,78
8. Клэйтон Мерфи (США) — 1.47,84