Первая ледовая арена к Олимпиаде-2018 построена в Канныне

В Канныне завершилось строительство первой ледовой арены, на которой пройдут турниры по фигурному катанию и шорт-треку, сообщается на официальном сайте оргкомитета Олимпийских игр-2018. Ожидается, что к Играм будет построено еще три ледовые арены.

Стадион сможет вместить 12 тысяч зрителей. В качестве тестовых соревноварий будет проведен этап Кубка мира по шорт-треку, который состоится с 16 по 18 декабря. Отмечается, что на турнир продано уже более 90 процентов билетов.

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. В Канныне состоятся соревнования по хоккею, конькобежному спорту, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию.