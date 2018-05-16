Алексей Кудашов: "Канадцы не любят контратаки"

Тренер сборной России Алексей Кудашов отметил, что у сборной Канады можно найти минусы. Россиянам 17 мая предстоит сыграть с канадцами в четвертьфинале чемпионата мира.

– Какие минусы у Канады?

– Давайте не будем углубляться. У канадцев классные исполнителями, не хочет обороняться и не любит контратаки. Есть моменты, которые мы должны использовать.

– У них два вратаря невысокого уровня.

– Это одна из составляющих предыдущего вопроса.

– Макдэвиду будет особое внимание?

– Естественно. Команда сбалансирована и за целым рядом игроков будем пристально следить.

– Канадцам больше повезло при подготовке к плей-офф из-за более конкурентноспобоной группы.

– Нет. Равные группы. У нас было достаточно хороших игр, поэтому готовились мы одинаково.

– Мало забили шведам. Как это изменить?

– С канадцами надо улучшить игру в большинстве и реализацию моментов. Все это фигурирует в плане.

– Андронов и Бучневич мало играют. Как им исправиться?

– У каждого своя роль. Они неплохо справляются, мы всеми довольны.

– Проблемы во втором периоде связаны с дальней скамейкой?

– Разберем нюансы и улучшим с Канадой. Всегда с дальней скамейкой возникают, но не будем с этим связывать. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч сборных пройдет завтра, 17 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Канада.

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