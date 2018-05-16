Алексей Кудашов: "Канадцы не любят контратаки"

Тренер сборной России Алексей Кудашов отметил, что у сборной Канады можно найти минусы. Россиянам 17 мая предстоит сыграть с канадцами в четвертьфинале чемпионата мира.
– Какие минусы у Канады?
– Давайте не будем углубляться. У канадцев классные исполнителями, не хочет обороняться и не любит контратаки. Есть моменты, которые мы должны использовать.
– У них два вратаря невысокого уровня.
– Это одна из составляющих предыдущего вопроса.
– Макдэвиду будет особое внимание?
– Естественно. Команда сбалансирована и за целым рядом игроков будем пристально следить.
– Канадцам больше повезло при подготовке к плей-офф из-за более конкурентноспобоной группы.
– Нет. Равные группы. У нас было достаточно хороших игр, поэтому готовились мы одинаково.
– Мало забили шведам. Как это изменить?
– С канадцами надо улучшить игру в большинстве и реализацию моментов. Все это фигурирует в плане.
– Андронов и Бучневич мало играют. Как им исправиться?
– У каждого своя роль. Они неплохо справляются, мы всеми довольны.
– Проблемы во втором периоде связаны с дальней скамейкой?
– Разберем нюансы и улучшим с Канадой. Всегда с дальней скамейкой возникают, но не будем с этим связывать. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч сборных пройдет завтра, 17 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Канада.
skua
СЭ почему вы интервью рабиваете на 2 части и представляете как 2 новости ? Понимаю, что вы гонитесь за статистикой и просмотрами на сайте, но уважайте же читателей.
18:23
kelavr
Он же досконально и шведов перед игрой разбирал видимо...
18:16
Eggorr
Я так понимю, это этот Кулдашев был тем скаутом, который смотрел два матча и досконально разбирал игру Канады? Ну-ну.
17:53