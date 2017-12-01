Перу - последняя команда, не выбравшая базу на время ЧМ-2018

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко допускает, что после жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая состоится 1 декабря в Москве, некоторые сборные поменяют выбранные базы. Он отметил, что на данный момент с местом расположения на время турнира определилась 31 из 32 команд.

- Сами базы готовы давно, уже во время предварительной жеребьевки мы передали каталог, они есть в электронной версии. Сейчас при базах готовятся тренировочные поля, - цитирует ТАСС Мутко. - Если взять команды, то 31 из 32 определились с базами. Перуанцы отобрались на чемпионат мира в России в последний момент, поэтому пока не решили, где они будут базироваться. Думаю, сейчас они приедут и рассмотрят несколько вариантов. Не исключаю, что после жеребьевки какие-то команды могут поменяться базами, исходя из географических соображений.

Ядром выбора является московский регион, задействованы практически все базы в области. Также выбраны практически все базы вокруг Санкт-Петербурга. Востребованы базы на юге – Сочи, Геленджик, Анапа. Есть команды, которые хотели бы жить в Ставропольском крае – в Кисловодске и Железноводске.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.