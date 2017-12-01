Олег Веретенников: "Верю, наша сборная выйдет из такой группы"

Бывший игрок сборной России и лучший бомбардир в истории чемпионатов страны Олег Веретенников назвал проходимой группу россиян на чемпионате мира-2018. Соперниками команды Станислава Черчесова по итогам жеребьевки стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
– Группа достаточно проходимая, – заявил Веретенников. – Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда, и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь.
Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Олег Веретенников
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Мохамед Салах
Andrewxyz
Держи карман шире. Худшая команда ФИФА из всех участников.
19:28
sailor1990
Ни разу не выходили, с чего бы тут быть иначе? Даже Саудовская Аравия выше нас в рейтинге
19:23