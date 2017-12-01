19:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Олег Веретенников: "Верю, наша сборная выйдет из такой группы"

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Бывший игрок сборной России и лучший бомбардир в истории чемпионатов страны Олег Веретенников назвал проходимой группу россиян на чемпионате мира-2018. Соперниками команды Станислава Черчесова по итогам жеребьевки стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Группа достаточно проходимая, – заявил Веретенников. – Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда, и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь.

Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrewxyz

Держи карман шире. Худшая команда ФИФА из всех участников.

19:28

sailor1990

Ни разу не выходили, с чего бы тут быть иначе? Даже Саудовская Аравия выше нас в рейтинге

19:23