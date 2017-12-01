Олег Веретенников: "Верю, наша сборная выйдет из такой группы"

Бывший игрок сборной России и лучший бомбардир в истории чемпионатов страны Олег Веретенников назвал проходимой группу россиян на чемпионате мира-2018. Соперниками команды Станислава Черчесова по итогам жеребьевки стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Группа достаточно проходимая, – заявил Веретенников. – Самые серьезные соперники – Египет и Уругвай. Из такой группы нужно выходить в любом случае. У египтян очень приличная команда, и Салах много забивает в Англии. У южноамериканцев – сильный подбор исполнителей. Хорошо, что стартуем с Саудовской Аравией. В первом матче в Лужниках при полных трибунах родные стены должны помочь.

Мнения могут быть разными, но уже на нескольких турнирах мы не выходили из проходимых групп. Сейчас мы играем дома, и я верю, что наша сборная выйдет из группы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!