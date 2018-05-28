Лионель Месси: "Аргентина не является фаворитом чемпионата мира"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не считает свою национальную команду фаворитом предстоящего чемпионата мира. По его словам, есть несколько сборных, которые сильнее аргентинцев.

– Мы не едем в Россию в ранге фаворитов, – сказал в интервью аргентинскому "Каналу 13" 30-летний форвард "Барселоны". – Но у нас есть группа хороших игроков, которые будут сражаться. Я верю в то, что Аргентина может стать чемпионом мира. Но мы не должны утверждать, что являемся лучшей командой на планете. Есть несколько сборных, которые превосходят нас.

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).​

Когда пройдет чемпионат мира по футболу