Эрве Ренар: "Сборная Марокко - не мальчики для битья"

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Ирана отметил, что его команда собирается играть со всеми соперниками по группе на победу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Мы будем готовиться к матчу с Ираном так же, как к Португалии и Испании. Все три игры одинаково важны для нас. Мы будем играть на победу и с Испанией, и с Португалией, хотя понимаем, насколько талантливы все эти сборные.

- Что вы думаете об отставке Хулена Лопетеги с поста тренера сборной Испании?

- Возможно, футболисты несколько часов понервничают, но они сильные игроки. Нужно нечто большее, чем просто смена тренера, чтобы дестабилизировать ситуацию в сборной Испании

- Как вы оцениваете шансы Марокко на выход из такой сложной группы?

- Мы не мальчики для битья и сумеем проявить все свои лучшие качества на чемпионате. Я думаю, что мы вышли на уровень, которого хотели достигнуть во время подготовки.

Марокканцы сыграют с Ираном 15 июня в Санкт-Петербурге, с Португалией 20 июня в Москве, в "Лужниках", и с Испанией 25 июня в Калининграде.