14:00 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Поддержал Джикию. И сказал, что форсировать восстановление не нужно"

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Алексей ИВАНОВ
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Георгий ДЖИКИЯ. Фото Алексей ИВАНОВ
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ травму - разрыв передней крестообразной связки колена - защитника национальной команды Георгия Джикии.

 
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– Травма Джикии – конечно, неприятный момент, но в футболе без этого не бывает, – сказал Черчесов. – Сегодня я звонил Георгию. Поддержал его, сказал, чтобы он принял ситуацию как есть, прооперировался – а дальше действовал пошагово. Не нужно форсировать восстановление, все должно проходить в плановом режиме. В первую очередь успешно должна пройти операция, затем – каждый шаг в процессе восстановления. Поэтому не стоит забегать вперед и говорить о конкретных сроках возвращения футболиста в строй, о том, сможет ли он сыграть на чемпионате мира. Просто пожелаем игроку сборной России скорейшего выздоровления, а там уже увидим, как оно будет проходить. Джикия – член нашего коллектива. И остается им.

Что же касается того, повлияет ли его травма на нюансы подготовки команды к ЧМ-2018, то мы обсуждаем их в штабе каждый день – но без привязки к конкретным фамилиям. Так выходит, что на каждом сборе кто-то из наших футболистов выпадает, – и, как бы это ни было неприятно, мы должны быть к таким вещам готовы.

В четверг 24-летний защитник "Спартака" получил серьезную травму в товарищеском матче против китайской команды "Шанхай Шанган" (0:1). После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.​

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КОММЕНТАРИИ (20)
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King’s Bounty 1

Есть ведь ванька в зените. дьяков не знаю где. можно арга натурализовать как ана или дикого.

18:38

ABC13

Пожалейте уже братьев Б. и Игнаша, над ними уже в 16-м году смеялись, пусть доигрывают - дело армейское

18:35

King’s Bounty 1

всего хорошего черному !

18:31

Valerio80

То есть на 0-3 от саудитов отмазка уже готова?

18:08

Бармалей3000

Жаль это лучший игрок центра обороны прямо сейчас, за ним пропасть , Березуцкий , Серега И, Березуцкий , в другой галактики Васин, а потом пропасть - любители Кутепов Бурлак , а далее неумехи Беляевы и пр....

18:05

Островзаячий

Надеюсь у нас тренер другой будет учитывая потери. Типа Гончаренко ЦСКА. Кто может увидеть как в Вернблуме нападающего, так в ком-то ЦЗ. А Черчесов чего доброго Габулова поставит вместо Джикии. Всё с Кавказа.

18:01

анаприлин

ещё травмы у пары игроков основы сборной и все поле ЧМ с Черчесова взятки гладки))

17:47

klaus-reyneke

Жорик Вартанов /// В самую десятку!

17:34

Dymanomashina

Джикии удачи и скорейшего выздоровления!

16:58

Drek

Митяй Антибомж Серёня, не надпомнишь, кто в политпроекте в центре обороны играет? )) Есть там кого для сборной выбрать? ====================================================================================================== Кутепов,Таски и Бокетти

16:47

Дед Андрей

Выздоравливай, Джикия!!!

16:19

доктор Фишер

Если Джик не сыграет на мундиале, не исключено, что согласится играть за Грузию. Если Россию не пустят на ЧМ, тогда жоре и горевать не стоит.

16:06

Островзаячий

Буйволов точно из под политпроекта.

15:43

Жорик Вартанов

Новосельцев... был..... когда то.....

15:35

serzheo

Митяй Антибомж_____ Ну так с политпроекта чувак в больничку загремел, только вчера. А кто там еще играет я не знаю, ибо незачем изучать самую дырявую оборону согаза.

15:23

Митяй Антибомж

Серёня, не надпомнишь, кто в политпроекте в центре обороны играет? )) Есть там кого для сборной выбрать? ))

15:17

Островзаячий

Набабкин вот кто будет открытием ЧМ.

15:10

serzheo

Понятно, что Игнаши с Березами будут играть. так и не нашли никого за два года. Нам, похоже, хоть 10 лет дай, все без пользы. Шлак навезут из Африки и сидят радостные.

14:52

Лед

Мимо ЧМ 2018 это ясно

14:42

Островзаячий

Возьмите его на сборы. Пусть теорию послушает. Как Головин, Зобнин. Ему будет полезно.

14:32