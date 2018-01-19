Станислав Черчесов: "Поддержал Джикию. И сказал, что форсировать восстановление не нужно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ травму - разрыв передней крестообразной связки колена - защитника национальной команды Георгия Джикии.
– Травма Джикии – конечно, неприятный момент, но в футболе без этого не бывает, – сказал Черчесов. – Сегодня я звонил Георгию. Поддержал его, сказал, чтобы он принял ситуацию как есть, прооперировался – а дальше действовал пошагово. Не нужно форсировать восстановление, все должно проходить в плановом режиме. В первую очередь успешно должна пройти операция, затем – каждый шаг в процессе восстановления. Поэтому не стоит забегать вперед и говорить о конкретных сроках возвращения футболиста в строй, о том, сможет ли он сыграть на чемпионате мира. Просто пожелаем игроку сборной России скорейшего выздоровления, а там уже увидим, как оно будет проходить. Джикия – член нашего коллектива. И остается им.
Что же касается того, повлияет ли его травма на нюансы подготовки команды к ЧМ-2018, то мы обсуждаем их в штабе каждый день – но без привязки к конкретным фамилиям. Так выходит, что на каждом сборе кто-то из наших футболистов выпадает, – и, как бы это ни было неприятно, мы должны быть к таким вещам готовы.
В четверг 24-летний защитник "Спартака" получил серьезную травму в товарищеском матче против китайской команды "Шанхай Шанган" (0:1). После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии //
"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было //
Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности
King’s Bounty 1
Есть ведь ванька в зените. дьяков не знаю где. можно арга натурализовать как ана или дикого.
18:38
ABC13
Пожалейте уже братьев Б. и Игнаша, над ними уже в 16-м году смеялись, пусть доигрывают - дело армейское
18:35
King’s Bounty 1
всего хорошего черному !
18:31
Valerio80
То есть на 0-3 от саудитов отмазка уже готова?
18:08
Бармалей3000
Жаль это лучший игрок центра обороны прямо сейчас, за ним пропасть , Березуцкий , Серега И, Березуцкий , в другой галактики Васин, а потом пропасть - любители Кутепов Бурлак , а далее неумехи Беляевы и пр....
18:05
Островзаячий
Надеюсь у нас тренер другой будет учитывая потери. Типа Гончаренко ЦСКА. Кто может увидеть как в Вернблуме нападающего, так в ком-то ЦЗ. А Черчесов чего доброго Габулова поставит вместо Джикии. Всё с Кавказа.
18:01
анаприлин
ещё травмы у пары игроков основы сборной и все поле ЧМ с Черчесова взятки гладки))
17:47
klaus-reyneke
Жорик Вартанов /// В самую десятку!
17:34
Dymanomashina
Джикии удачи и скорейшего выздоровления!
16:58
Drek
Митяй Антибомж Серёня, не надпомнишь, кто в политпроекте в центре обороны играет? )) Есть там кого для сборной выбрать? ====================================================================================================== Кутепов,Таски и Бокетти
16:47
Дед Андрей
Выздоравливай, Джикия!!!
16:19
доктор Фишер
Если Джик не сыграет на мундиале, не исключено, что согласится играть за Грузию. Если Россию не пустят на ЧМ, тогда жоре и горевать не стоит.
16:06
Островзаячий
Буйволов точно из под политпроекта.
15:43
Жорик Вартанов
Новосельцев... был..... когда то.....
15:35
serzheo
Митяй Антибомж_____ Ну так с политпроекта чувак в больничку загремел, только вчера. А кто там еще играет я не знаю, ибо незачем изучать самую дырявую оборону согаза.
15:23
Митяй Антибомж
Серёня, не надпомнишь, кто в политпроекте в центре обороны играет? )) Есть там кого для сборной выбрать? ))
15:17
Островзаячий
Набабкин вот кто будет открытием ЧМ.
15:10
serzheo
Понятно, что Игнаши с Березами будут играть. так и не нашли никого за два года. Нам, похоже, хоть 10 лет дай, все без пользы. Шлак навезут из Африки и сидят радостные.
14:52
Лед
Мимо ЧМ 2018 это ясно
14:42
Островзаячий
Возьмите его на сборы. Пусть теорию послушает. Как Головин, Зобнин. Ему будет полезно.
14:32