Станислав Черчесов: "Поддержал Джикию. И сказал, что форсировать восстановление не нужно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ травму - разрыв передней крестообразной связки колена - защитника национальной команды Георгия Джикии.

– Травма Джикии – конечно, неприятный момент, но в футболе без этого не бывает, – сказал Черчесов. – Сегодня я звонил Георгию. Поддержал его, сказал, чтобы он принял ситуацию как есть, прооперировался – а дальше действовал пошагово. Не нужно форсировать восстановление, все должно проходить в плановом режиме. В первую очередь успешно должна пройти операция, затем – каждый шаг в процессе восстановления. Поэтому не стоит забегать вперед и говорить о конкретных сроках возвращения футболиста в строй, о том, сможет ли он сыграть на чемпионате мира. Просто пожелаем игроку сборной России скорейшего выздоровления, а там уже увидим, как оно будет проходить. Джикия – член нашего коллектива. И остается им.

Что же касается того, повлияет ли его травма на нюансы подготовки команды к ЧМ-2018, то мы обсуждаем их в штабе каждый день – но без привязки к конкретным фамилиям. Так выходит, что на каждом сборе кто-то из наших футболистов выпадает, – и, как бы это ни было неприятно, мы должны быть к таким вещам готовы.

В четверг 24-летний защитник "Спартака" получил серьезную травму в товарищеском матче против китайской команды "Шанхай Шанган" (0:1). После игры у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.​

Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии //

"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было //

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности