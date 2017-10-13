Владимир Никольский: "Да, владимирское "Торпедо" - клуб второго дивизиона, но о нас не нужно вытирать ноги"

Пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский остался недоволен критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского в свой адрес. Никольский также добавил, что не нужно вытирать ноги об его клуб.

– Что касается слов Будогосского обо мне – я в шоке, - сказал Никольский. - Безусловно, в трансляции матча говорил на эмоциях. Но я комментирую игру своей любимой команды, за которую болею более 30 лет. И работаю в ней около 10 лет. И одно дело – эмоции человека на стадионе, и совсем другое – человека, находящегося в кресле чиновника! Как можно допускать мысль, не говоря уже об ее озвучивании, и сравнить рядовой матч ПФЛ с Великой Отечественной войной, где погибли миллионы людей? Это просто кощунство со стороны футбольного чиновника.

Я – Геббельс?! Я – Власов?! Это вообще-то оскорбление. Я за свои некорректные (по мнению ПФЛ) выражения писал объяснительную. К нам в клуб пришло письмо, в котором Профессиональная футбольная лига просит господина Никольского прислать объяснительную за некорректные выражения во время трансляции. В то же время у господина Будогосского высказывания не некорректные, а оскорбительные. Поэтому хочется, чтобы он тоже каким-то образом их объяснил.

Да, "Торпедо" – клуб второго дивизиона. Да, мы – клуб, который не так посещаем и редко попадает в СМИ, но о нас не нужно вытирать ноги! Мы все смотрим игры РФПЛ и слышим слова не только комментаторов, но и руководителей, покровителей и главных тренеров в адрес судейского корпуса. Не стану называть фамилии людей, которые выражались в адрес судей более жестко и грубо. Почему господин Будогосский не сравнивает их с представителями фашисткой Германии и с предателями? (Андрей СИЗЯКИН)