За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

На 113-й минуте матча 1/16 финала Кубка России "Авангард" – ЦСКА (1:0 д.в.) правильное решение принял арбитр Сергей Куликов, наказавший гостей пенальти. На видеоповторе ясно видно, что защитник Кирилл Набабкин парировал удар соперника левой рукой, отставленной в сторону. По правилам игры, такое нарушение, совершенное в своей штрафной площади, карается назначением 11-метрового удара. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCAvangardKursk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу #АвангардЦСКА 1:0 114' Дмитрий Коробов (пенальти) pic.twitter.com/i5Uv7UgUHW
igorx70
Обсуждать надо пенальти Зенита в ворота Уфы.Вот где был цирк.За одно это РФПЛ надо просто закрыть,если с предвзятым судейством покончить не может.
20:49
Serenky25
А ВОТ НЕ БЫЛО ПЕНАЛЬТИ! И ВОТ ПОЧЕМУ! У Набабкина случилась судорога...что характерно на такой минуте игры. А при судорогах рука находилась в естественном положении. Итак...что мы имеем? Отсутствие умысла и рука в естественном положении! КАКОЙ ПЕНАЛЬТИ? КАКАЯ КАРТОЧКА? АУ??? ((((((((((((((((((((((((((((((:
20:47
igorx70
задолбала тупая реклама на СЭ
20:46
Электросталец
Поддержу Ратислава, не хотели играть, не приехать нельзя, престижа кубка страны НЕТ!
20:44
vassel
да, ни за что)))))
20:27
spetrov
Александр, к данному пенальти, на мой взгляд, вопросов нет. Вопросы у меня лично к другим похожим случаям. Мяч летит в ворота, а начинают рассуждать про "естественное подложение руки" и т.п. вещи.
20:23
Армеец-1
Да Б.Л.Я......Т.Ь!!!! За игру рукой Набабкина в своей штрафной!!!! Х.у.....л.и ту разжовывать!!!
20:21
drJekil
Гинер не купил
20:20
Perry_Garr
Все по-делу. Решили сыграть с колхозом дублем, колхоз вздрючил. И пенальти по-делу. Ростову дорога к полуфиналу к Дзюниту обеспечена..
20:20
Andrey6201
Бобров, ну заканчивай уже бухать, побереги здоровье... Мяч попал в неприжатую к корпусу руку, пенальти стопроцентный. Но ничего Кирилл не парировал и не препарировал, журналист ты недоделанный! И желтая карточка за этот эпизод излишняя. В общем, Боброву за комментарий - кол, судье - тройка.
20:16
shpasic
Набабкин поплыл.
20:07
Ратислав
Да никто не спорит с пенальти, карточку вот можно было не давать - игры, именно игры рукой не было, а рука преградила путь мячу в ворота - пенальти был. Дело не в нём, а в том, что даже молодым армейцам пофиг на футбол как игру, пофиг на болельщиков, пофиг на честь клуба, на свою честь и совесть, которых, я так понимаю, не было изначально заложено. Всё это заменили деньги. Грустно, как болельщику с большим (44 года) стажем больно. Думаю надо переставать даже следить за нынешним спортом. Это уже не состязание лучших атлетов за честь клуба, а бизнес проект. Просто бизнес проект. А поскольку это не мой бизнес, так лучше займусь своими делами, а эти сраные футболёры, которые слили кубковый матч дворовой команде, пусть играют для себя. Слишком рано из них дерьмо полилось.
20:02
голос из Санкт-Петербурга
Ну пропустили с пенальти...А ЧЁ сами то забить не смогли? Какие обиды?
19:59
Besedin Dmitry
От этого цирка смех да и только!!!
19:53
marksan
Бобров! Вы действительно тупой? Что значит парировал? Это значит он УМЫШЛЕННО играл рукой! Учите русский язык! Мяч просто попал в отставленную руку. Рука не прижата и преградила путь мячу! Русский сложнее китайского?
19:53
funyaka
Всем плевать.
19:49