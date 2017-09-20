За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

На 113-й минуте матча 1/16 финала Кубка России "Авангард" – ЦСКА (1:0 д.в.) правильное решение принял арбитр Сергей Куликов, наказавший гостей пенальти. На видеоповторе ясно видно, что защитник Кирилл Набабкин парировал удар соперника левой рукой, отставленной в сторону. По правилам игры, такое нарушение, совершенное в своей штрафной площади, карается назначением 11-метрового удара. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //

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