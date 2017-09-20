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19:42 | Футбол — Кубок России

За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

Кирилл НАБАБКИН парирует мяч рукой. Кирилл НАБАБКИН парирует мяч рукой.
Кирилл НАБАБКИН парирует мяч рукой.
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На 113-й минуте матча 1/16 финала Кубка России "Авангард"ЦСКА (1:0 д.в.) правильное решение принял арбитр Сергей Куликов, наказавший гостей пенальти. На видеоповторе ясно видно, что защитник Кирилл Набабкин парировал удар соперника левой рукой, отставленной в сторону. По правилам игры, такое нарушение, совершенное в своей штрафной площади, карается назначением 11-метрового удара. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (16)
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igorx70

Обсуждать надо пенальти Зенита в ворота Уфы.Вот где был цирк.За одно это РФПЛ надо просто закрыть,если с предвзятым судейством покончить не может.

20:49

Serenky25

А ВОТ НЕ БЫЛО ПЕНАЛЬТИ! И ВОТ ПОЧЕМУ! У Набабкина случилась судорога...что характерно на такой минуте игры. А при судорогах рука находилась в естественном положении. Итак...что мы имеем? Отсутствие умысла и рука в естественном положении! КАКОЙ ПЕНАЛЬТИ? КАКАЯ КАРТОЧКА? АУ??? ((((((((((((((((((((((((((((((:

20:47

igorx70

задолбала тупая реклама на СЭ

20:46

Электросталец

Поддержу Ратислава, не хотели играть, не приехать нельзя, престижа кубка страны НЕТ!

20:44

vassel

да, ни за что)))))

20:27

spetrov

Александр, к данному пенальти, на мой взгляд, вопросов нет. Вопросы у меня лично к другим похожим случаям. Мяч летит в ворота, а начинают рассуждать про "естественное подложение руки" и т.п. вещи.

20:23

Армеец-1

Да Б.Л.Я......Т.Ь!!!! За игру рукой Набабкина в своей штрафной!!!! Х.у.....л.и ту разжовывать!!!

20:21

drJekil

Гинер не купил

20:20

Perry_Garr

Все по-делу. Решили сыграть с колхозом дублем, колхоз вздрючил. И пенальти по-делу. Ростову дорога к полуфиналу к Дзюниту обеспечена..

20:20

Andrey6201

Бобров, ну заканчивай уже бухать, побереги здоровье... Мяч попал в неприжатую к корпусу руку, пенальти стопроцентный. Но ничего Кирилл не парировал и не препарировал, журналист ты недоделанный! И желтая карточка за этот эпизод излишняя. В общем, Боброву за комментарий - кол, судье - тройка.

20:16

shpasic

Набабкин поплыл.

20:07

Ратислав

Да никто не спорит с пенальти, карточку вот можно было не давать - игры, именно игры рукой не было, а рука преградила путь мячу в ворота - пенальти был. Дело не в нём, а в том, что даже молодым армейцам пофиг на футбол как игру, пофиг на болельщиков, пофиг на честь клуба, на свою честь и совесть, которых, я так понимаю, не было изначально заложено. Всё это заменили деньги. Грустно, как болельщику с большим (44 года) стажем больно. Думаю надо переставать даже следить за нынешним спортом. Это уже не состязание лучших атлетов за честь клуба, а бизнес проект. Просто бизнес проект. А поскольку это не мой бизнес, так лучше займусь своими делами, а эти сраные футболёры, которые слили кубковый матч дворовой команде, пусть играют для себя. Слишком рано из них дерьмо полилось.

20:02

голос из Санкт-Петербурга

Ну пропустили с пенальти...А ЧЁ сами то забить не смогли? Какие обиды?

19:59

Besedin Dmitry

От этого цирка смех да и только!!!

19:53

marksan

Бобров! Вы действительно тупой? Что значит парировал? Это значит он УМЫШЛЕННО играл рукой! Учите русский язык! Мяч просто попал в отставленную руку. Рука не прижата и преградила путь мячу! Русский сложнее китайского?

19:53

funyaka

Всем плевать.

19:49