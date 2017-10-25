Валерий Петраков: "Понимали, как нужно играть с командой премьер-лиги"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Тосно" (0:0, 5:6 - по пенальти) в 1/8 финала Кубка России отметил, что доволен своей командой.

– Понимали, как нужно играть с командой премьер-лиги, – начал Петраков. – Конечно, у ребят из "Тосно" больше мастерства, поэтому они владели преимуществом, но мы грамотно оборонялись, не позволяли сопернику создавать острые моменты у своих ворот, играли вторым номером, искали счастья в контратаках и на "стандартах". Я ребятами доволен, они проявили характер, бились до конца. (Гоша ЧЕРНОВ)