"Торпедо" - "Динамо": составы команд на дерби

Стали известны составы "Торпедо" и "Динамо" на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. С капитанскими повязками команды на поле выведут Сергей Шустиков и Владимир Рыков.
"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Кертанов, Троянов, Садыхов, Дегтев, Сергеев.
Запасные - Цицилин, Сергеев, Поникаров, Соломатин, Калугин, Кашаев, Селюков.
"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, Панченко, Марков.
Запасные - Шунин, Евгеньев, Жоаузинью, Терехов, Москвичев, Рауш.
"Торпедо" - "Динамо": Олимп-Кубок России, 1/16 финала, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.15 (время московское)
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