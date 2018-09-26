"Торпедо" - "Динамо": составы команд на дерби

Стали известны составы "Торпедо" и "Динамо" на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. С капитанскими повязками команды на поле выведут Сергей Шустиков и Владимир Рыков.

"Торпедо": Устинов, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Кертанов, Троянов, Садыхов, Дегтев, Сергеев.

Запасные - Цицилин, Сергеев, Поникаров, Соломатин, Калугин, Кашаев, Селюков.

"Динамо": Лещук, Козлов, Рыков, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Черных, Панченко, Марков.

Запасные - Шунин, Евгеньев, Жоаузинью, Терехов, Москвичев, Рауш.

"Торпедо" - "Динамо": Олимп-Кубок России, 1/16 финала, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.15 (время московское)