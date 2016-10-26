Роберт Евдокимов: "Благодаря руководству "Оренбурга" в команде отличная атмосфера"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 1/8 финала Кубка России с "Краснодаром" отметил, что его команда получает удовольствие от футбола, и ее цель – показать себя. Матч "Краснодар" – "Оренбург" пройдет завтра в 19.00 по московскому времени.

– Нам терять нечего, над нами ничего не довлеет. Мы вышли в премьер-лигу и хотим себя показать: я – как тренер, футболисты – как футболисты, – приводит слова Евдокимова официальный сайт "Краснодара". – Мы просто выходим и играем в футбол. Хотим добиваться результата, выигрывать, пусть на данный момент это у нас не всегда получается. Но благодаря руководству клуба у нас в команде прекрасная атмосфера, никто на нас не давит, нам помогают, в нас верят. Мы прибавляем от матча к матчу, и как бы ни было нам тяжело, мы находимся на правильном пути. Сейчас мы едем в Краснодар и хотим победить, несмотря на то, что противостоять нам будет "Краснодар".