Комитет по этике рассмотрит эпизод с высказыванием Павлюченко в адрес Ари

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что на завтрашнем заседании будет рассмотрен эпизод с высказыванием форварда "Урала" Романа Павлюченко после финала Кубка России с "Локомотивом" (0:2).

– На завтрашнем заседании рассмотрим случай с Павлюченко, – сказал Андреев. – В комитет поступило предложение от президента РФС (Виталия Мутко. – Прим. "СЭ").

Напомним, что после финальной встречи Кубка России в Сочи 2 мая бывший нападающий сборной России оскорбил удаленного бразильского форварда "Локомотива" Ари за его действия во время драки в конце матча. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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