КДК отменил карточку Кержакова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красной карточки, полученной вратарем "Зенита" Михаилом Кержаковым в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). Голкипер был изгнан с поля за фол "последней надежды" при счете 0:1 в начале второго тайма.

– В понедельник КДК получил письмо от футбольного клуба "Зенит" с просьбой отменить красную карточку Михаилу Кержакову, – сказал Григорьянц. – Мы руководствовались заключением экспертизы, которая вынесла заключение о том, что судья ошибочно удалил Кержакова. Карточка отменена. (Любовь КОНЯЕВА)