КДК отменил карточку Кержакова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красной карточки, полученной вратарем "Зенита" Михаилом Кержаковым в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). Голкипер был изгнан с поля за фол "последней надежды" при счете 0:1 в начале второго тайма.
– В понедельник КДК получил письмо от футбольного клуба "Зенит" с просьбой отменить красную карточку Михаилу Кержакову, – сказал Григорьянц. – Мы руководствовались заключением экспертизы, которая вынесла заключение о том, что судья ошибочно удалил Кержакова. Карточка отменена. (Любовь КОНЯЕВА)
Don Miguel
ЮЮ, Керж полез, куда не надо, еще и ничего полезного не сделал. Если бы нап сам не упал (зацепил его Керж или нет - дело совершенно второстепенное), закатили бы в пустые ворота. Как потом Лодыгину, он напа сразу трогать не стал, мол, кати дальше, я на защитников обиделся... И не гноблю я его, а просто считаю, что так играть нельзя. Сам в воротах играл, было похожее. От игроков потом о себе такого наслушался! Хорошо хоть не побили.
17:30
Ю.Ю.
Don Miguel ________________ Что же такого Кержик совершил, что ты его гнобишь так?
17:10
Ю.Ю.
Exsorsist _______________ Раньше и мячи были со шнуровкой. И замены по ходу матча не разрешались.
17:08
Don Miguel
Ой, какие принципиальнае.... Кержаков сам накосячил на пожизненное изгнание в ФНЛ и даже ниже, а ему и карточку сняли! Во как! Пусть следующий вратарь Зени косячит еще больше, наказывать не будем!
17:01
Exsorsist
Быший Председатель КДК Катков убеждал всех, что карточки показанные судьей незыблемы, и он ничего не может сделать. Ведь это касалось СПАРТАКОВСКИХ КАРТОЧЕК. Теперь , как видно, все решаемо на уровне КДК.
17:00
King's Bounty IIII
мут попросил ?
16:51