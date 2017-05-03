Дмитрий Тарасов: "Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России отметил, что постарается показать себя в Лиге Европы. По его словам, попадание в еврокубок самое главное для него, так как это возможность для роста.
– Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать "Уралу", – цитирует Тарасова rusfootball.info.
– Первый тайм был недостаточно зрелищный. Боялись допустить ошибки?
– Не думаю. У "Урала" вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.
– Ставили все на Кубок?
– Не могу сказать. Чемпионат это чемпионат, Кубок это Кубок. Сегодня хотели выиграть. А "Уралу" отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там "Краснодар", "Рубин"...
– Конфликт в конце матча – это сдали нервишки?
– Думаю, да. "Урал" понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.
– Победа в Кубке как-то нивелирует неудачу в чемпионате?
– Честно, о чемпионате сейчас вообще не думаю. Самое главное - мы выиграли и будем играть в еврокубках. Хочется расти. У меня уже возраст такой, что хочется показать себя на другом уровне. А Лига Европы – это шанс показать себя, пусть это пока и не Лига чемпионов. Мы будем опять играть в еврокубках – это супер, это самое важное.
– В эмоциональном плане какие ощущения?
– Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.
Дополнительная информация
https://www.rusfootball.info/rss/1146405392-dmitriy-tarasov-segodnya-ya-dokazal-vsem-chto-u-menya-est-muzhskoe-dostoinstvo.html
shpasic
а за показ мужского достоинства на поле не должны были ЖК дать?
11:52
Jean4
"достоинство" свое ты оставил на гинер-арене, когда за тайм привез два гола в свои ворота.
11:43
gayduk
А каков размер достоинства?
11:41
sanjas
настоящий деревенский дурачок!
11:35
Serjinio
Вот за эту игру нельзя не похвалить Тарасова. Нкрывал соперника на их половине, перекусил много их атак в самом зародыше... Огрехи, конечно были, но не смертельные, да и позитива больше было!!!!! Главное - не расслабляться!!!!
11:31