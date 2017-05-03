Дмитрий Тарасов: "Доказал всем, что у меня есть мужское достоинство"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России отметил, что постарается показать себя в Лиге Европы. По его словам, попадание в еврокубок самое главное для него, так как это возможность для роста.

– Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать "Уралу", – цитирует Тарасова rusfootball.info.

– Первый тайм был недостаточно зрелищный. Боялись допустить ошибки?

– Не думаю. У "Урала" вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.

– Ставили все на Кубок?

– Не могу сказать. Чемпионат это чемпионат, Кубок это Кубок. Сегодня хотели выиграть. А "Уралу" отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там "Краснодар", "Рубин"...

– Конфликт в конце матча – это сдали нервишки?

– Думаю, да. "Урал" понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

– Победа в Кубке как-то нивелирует неудачу в чемпионате?

– Честно, о чемпионате сейчас вообще не думаю. Самое главное - мы выиграли и будем играть в еврокубках. Хочется расти. У меня уже возраст такой, что хочется показать себя на другом уровне. А Лига Европы – это шанс показать себя, пусть это пока и не Лига чемпионов. Мы будем опять играть в еврокубках – это супер, это самое важное.

– В эмоциональном плане какие ощущения?

– Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.