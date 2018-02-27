Дмитрий Шляхтин: "Перенос матча в другой город? А что мы скажем 5 тысячам болельщиков "Спартака"?"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, комментируя предложение "Спартака" перенести завтрашний матч 1/4 финала Кубка России в Сочи, Краснодар или Москву, заявил, что к нему никто не обращался с этой идеей. В то же время он добавил, что ждет в Самаре большое количество гостевых болельщиков.

– Кто-то из спартаковцев с вами контактировал на тему переноса кубкового матча в другой город?

– Лично я таких предложений не получал.

– Из РФС тоже не было обращений на эту тему?

– Нет.

– Как в принципе смотрите на такое предложение?

– Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, 5 тысяч болельщиков "Спартака" купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять (перенос)? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре – будет "-12/-13" градусов.

– Как оцениваете готовность клуба к матчу со "Спартаком"?

– Давайте завтра у людей и спросим. Мы неделю готовились к матчу – чистили трибуны, стадион, вывозили снег. У нас было очень много волонтеров, городские власти привели в надлежащие состояние территорию стадиона. На контроле этот вопрос держит губернатор.

– Сколько будет ваших болельщиков на стадионе?

– От трех до пяти тысяч. (Андрей СИЗЯКИН)

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