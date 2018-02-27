Дмитрий Шляхтин: "Перенос матча в другой город? А что мы скажем 5 тысячам болельщиков "Спартака"?"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, комментируя предложение "Спартака" перенести завтрашний матч 1/4 финала Кубка России в Сочи, Краснодар или Москву, заявил, что к нему никто не обращался с этой идеей. В то же время он добавил, что ждет в Самаре большое количество гостевых болельщиков.
– Кто-то из спартаковцев с вами контактировал на тему переноса кубкового матча в другой город?
– Лично я таких предложений не получал.
– Из РФС тоже не было обращений на эту тему?
– Нет.
– Как в принципе смотрите на такое предложение?
– Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, 5 тысяч болельщиков "Спартака" купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять (перенос)? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре – будет "-12/-13" градусов.
– Как оцениваете готовность клуба к матчу со "Спартаком"?
– Давайте завтра у людей и спросим. Мы неделю готовились к матчу – чистили трибуны, стадион, вывозили снег. У нас было очень много волонтеров, городские власти привели в надлежащие состояние территорию стадиона. На контроле этот вопрос держит губернатор.
– Сколько будет ваших болельщиков на стадионе?
– От трех до пяти тысяч. (Андрей СИЗЯКИН)
vladeg
фамилия твоя шлюхич ,родственник дзюбы
20:53 27 февраля
Wild Weasel
Jean4 _ От 3 до 5 тыс.? Это что, болельщиков Спартака больше будет? __ А что удивляет? Или Вы слепо верите ВЦИОМу? На любом гостевом матче Спартака в нашей стране (кроме Питера) спартаковских болел (в сумме - местные+московские) едва ли не больше, чем поддерживающих местные команды ;)
19:50 27 февраля
Бен Ричардс
Гаринча 21. Правильно написал, молодец. Надо чемпионат мира по футболу проводить в январе в Оймяконе. Вот тогда и посмотрим, что из себя эти хваленые "месси-неймары-рональду" с их мегамиллионнодолларовыми зарплатами представляют при минус 60 против местных жителей в зимней одежде. Почему местные будут играть в одежде в одежде? Потому что любой порядочный человек в этом противостоянии должен поддерживать априори более слабого по статусу соперника и желать ему подвига, а плачевный результат для всех этих звезд, кто в трусах, гарантирован.
19:00 27 февраля
optimist61
БОЛЕЛЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ В СОЧИ ИЛИ КРАСНОДАР СЪЕЗДИЮТ,ТАК ЧТО НЕ МАСКИРУЙ СВОИ ПОДЛЕНЬКИЕ НАМЕРЕНИЯ ГОСПОДИН ШЛЯХТИЧ
18:50 27 февраля
Jean4
От 3 до 5 тыс.? Это что, болельщиков Спартака больше будет?
18:24 27 февраля
Гаринча 21
Поражаться приходится "болельщикам" "Спартака". С такой командой можно вполне реально заболеть, инфаркт либо инсульт получить: амбиций - море, а результат самый плачевный, с провинциальными "Крыльями" с их мизерным бюджетом и то нужно отыгрываться за последний в их очных встречах разгром (кстати, случившийся в чемпионский год "Спартака"). Полагаю, что любой порядочный человек в этом противостоянии должен поддерживать априори более слабого по статусу соперника и желать ему подвига. Бог любит троиться, после побед над "Локо" и "Рубином" неплохо бы "Крыльям" положить на лопатки и "Спартак". В прошлом сезоне Тихонов поставил игру "Енисею", лихо обыграв ЦСКА. Аленичев, молодец, чемпионский темп поддержал. Вперед и выше, Андрей Валерьевич!!!
18:10 27 февраля
ВЛАР
В таких погодных ситуациях надо было бы составителей календаря заставлять чистить от снега поле, трибуны, территорию стадиона. Тогда бы они, наверное, при составлении календаря думали головой, а не другим местом
18:09 27 февраля
Бен Ричардс
Велика Россия, а играть в футбол кроме в Самаре пр температуре - 15 негде. Местные видимо рассчитывают на поддержку 3 тыс. своих зрителей на 30 тыс. стадионе. Стыдобища. Играли бы в нормальных условиях в Питере на "Баклан-Арене", там бы точно тысяч 10 собралось против "Спартака" поболеть.
17:15 27 февраля
баламошка
Вы скажете им: "Матч состоится в Москве. Ура!"
17:04 27 февраля
toni1983
Не устал, Шляхтин? Бедный, неделю трибуны чистил!!!
16:40 27 февраля
vaka59vaka
Судя по ответам уважаемого президента у него нет полной уверенности, что все болельщики Спартака , купившие 5000 билетов попадут на стадион , а уж на болельщиков Крыльев он в принципе не рассчитывает
16:32 27 февраля