Дмитрий Парфенов - о выходе в полуфинал: "Это часть клубной истории, большое событие для "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России отметил, что после первого тайма его подопечные немного потеряли концентрацию. Специалист также добавил, что выход в полуфинал – большое событие для его команды.

– Ваше мнение об игре.

– Это часть клубной истории, большое событие для "Тосно". Было два кубковых четвертьфинала, но в полуфинал мы еще не выходили ни разу. В таких погодных условиях много брака, что-то не получалось, но ребята старались, хотели победить, забили хорошие голы. Я сегодня увидел команду, которую хочу видеть в каждом матче. Поздравляю игроков и болельщиков, но уже пора переворачивать страницу – впереди тяжелейший матч в Хабаровске. Сейчас задача – восстановить ребят и готовиться дальше. Придет время полуфинала – будем думать о нем, но пока все мысли о чемпионате.

– Во втором тайме "Тосно" чуть сбавил обороты. Тренерская установка?

– Установка была играть, бежать вперед, не обращать внимание на табло. После перерыва немного потеряли концентрацию – это свойственно игрокам при счете 2:0 после первого тайма. Вопрос психологии, плюс волнение – все-таки первый матч, ребята его ждали, отсюда небольшие "качели" и нервозность. В этом турнире высока цена ошибки, поэтому во второй половине многое на поле было не из-за того, что футболисты не хотели играть, а наоборот – слишком хотели. Они сегодня молодцы. (Егор БЫЧКОВ)