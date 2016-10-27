Чисамба Лунгу: "Мое время отрабатывать пенальти уже прошло"

Полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу после игры 1/8 Кубка России против "Амкара" (1:1, пенальти – 4:2) отметил, что хорошее выступление не всегда приносит результат. Также африканец заявил, что уже не отрабатывает удары с 11-метровой отметки.

– В футболе хорошая игра не всегда приносит результат, – сказал для клубной пресс-службы Лунгу. – Со "Спартаком" (0:1) мы показали хорошую игру, но проиграли. А сегодня у команды с первой минуты была страсть, желание добиться нужного результата.

Я не изучал манеру игры вратаря "Терека" во время пенальти. Мы не практиковали исполнения пенальти. Это дело ответственности, нужно быть уверенным в себе. Для меня время отрабатывать пенальти уже прошло, я должен просто быть уверен в себе перед ударом.

После забитого мяча у "Амкара" появился эмоциональный заряд, желание забить еще. Нам нужно было сохранить концентрацию и играть в своем стиле. Думаю, мы с этим справились.