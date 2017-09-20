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19:29 | Футбол — Кубок России

"Авангард" выбил ЦСКА из Кубка России

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В матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА на выезде уступил "Авангарду". В основное время голов забито не было. Исход встречи решил пенальти, реализованный Дмитрием Коробовым на 114-й минуте.

Напомним, что в прошлом сезоне армейцы выбыли на этой же стадии, проиграв в гостях "Енисею" (1:2). Следующим соперником "Авангарда" станет "Тамбов".

Кубок России

1/16 финала

"Авангард" (Курс) – ЦСКА – 1:0 д.в.

Гол: Коробов, 114 - с пенальти.

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Д.Войнов (Митасов, 46. Болов, 118), Никитин, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Гурфов, Коробов, Дашаев, Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Хосонов, Олейников (Тикнизян, 69), Натхо, Кучаев, Миланов, Гордюшенко (Головин, 95), Оланаре, Чалов.

Предупреждения: Натхо, 90+1. Набабкин, 113.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Суховерхов (Воронеж), Миневич (Смоленск).

20 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Spartak-Online1

Конюшня атца сало.

19:37

spetrov

.

19:37

spetrov

Курян с победой. Наш ближайший резерв сыграл на уровне ФНЛ, ничем не отличаясь от хозяев. Потом будут кусать локти, но будет поздно.

19:36

П_о_в_а_р

Дискотека тута?))

19:36

Непорочный как ТИ

Победили богатыри Курские канину хазарскую, молодцы!

19:35

diskmen

Обидно,опять проиграли как и год назад.Кубок привращается в разменную монету.

19:35

vassel

Подарочек сделали мясорылым!!! Пусть часа полтора по радуются, пока Кубань их тоже не вынесла.

19:35

Помпей

Свинюхи вы кубань пройдите,а потом хрюкайте))))покорители мариборов заднеприводные))))

19:33

shpasic

ЦСКА знал, что Краснодар - конкурент за место в ЛЧ, слился, поэтому тоже не стал откладывать сильно свой вылет. если Локо завтра выиграет, значит, для них место в тройке не предусмотрено.

19:33

behemothus hippo

Вот и в Тамбове конь повалялся.

19:33

на_заборе_мелом

не понятно зачем было тянуть до доп.времени,если и так видно было что не играют,даже за мячом не бегали.....

19:33

madstalker

Димка, племяш, ты красавчик!!!

19:32

behemothus hippo

Вот и в Тамбове конь повалялся...

19:32

rusfed 2.0

Судьи вытерли ноги

19:32

Помпей

Жиденько так обка..лись хотя угадывалось!

19:32

Jean4

Прагматичный Гинер, у него все из-за денег. Видит, что турнир не денежный и выхлопа от него не будет, выставил дубль.

19:32

Buga

ЦСКА облажался,опять не тот овес был)

19:32

Очень плохой мальчик

Коней разделали на колбасу

19:32

Бней Иегуда

Лузеры решили на Курске сэкономить.)) Вы без проплат Гинера нулищи, бгг!))

19:31

shpasic

хахаха, красавцы армейцы!

19:31

Митяй Антибомж

Браво, Авангард! Не зря я верил в вас.

19:31

DmitrSPb

а кто-то сомневался?

19:31