"Авангард" выбил ЦСКА из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА на выезде уступил "Авангарду". В основное время голов забито не было. Исход встречи решил пенальти, реализованный Дмитрием Коробовым на 114-й минуте.

Напомним, что в прошлом сезоне армейцы выбыли на этой же стадии, проиграв в гостях "Енисею" (1:2). Следующим соперником "Авангарда" станет "Тамбов".

Кубок России

1/16 финала

"Авангард" (Курс) – ЦСКА – 1:0 д.в.

Гол: Коробов, 114 - с пенальти.

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Д.Войнов (Митасов, 46. Болов, 118), Никитин, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Гурфов, Коробов, Дашаев, Аппаев.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Хосонов, Олейников (Тикнизян, 69), Натхо, Кучаев, Миланов, Гордюшенко (Головин, 95), Оланаре, Чалов.

Предупреждения: Натхо, 90+1. Набабкин, 113.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Суховерхов (Воронеж), Миневич (Смоленск).

20 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //

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