"Авангард" выбил ЦСКА из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России ЦСКА на выезде уступил "Авангарду". В основное время голов забито не было. Исход встречи решил пенальти, реализованный Дмитрием Коробовым на 114-й минуте.
Напомним, что в прошлом сезоне армейцы выбыли на этой же стадии, проиграв в гостях "Енисею" (1:2). Следующим соперником "Авангарда" станет "Тамбов".
Кубок России
1/16 финала
"Авангард" (Курс) – ЦСКА – 1:0 д.в.
Гол: Коробов, 114 - с пенальти.
"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Д.Войнов (Митасов, 46. Болов, 118), Никитин, Нетфуллин, Альшин (Синяев, 76), Гурфов, Коробов, Дашаев, Аппаев.
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Хосонов, Олейников (Тикнизян, 69), Натхо, Кучаев, Миланов, Гордюшенко (Головин, 95), Оланаре, Чалов.
Предупреждения: Натхо, 90+1. Набабкин, 113.
Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Суховерхов (Воронеж), Миневич (Смоленск).
20 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
Трансляция матча "Авангард" - ЦСКА //
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCAvangardKursk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу #АвангардЦСКА 1:0 114' Дмитрий Коробов (пенальти) pic.twitter.com/i5Uv7UgUHW
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
Spartak-Online1
Конюшня атца сало.
19:37
spetrov
.
19:37
spetrov
Курян с победой. Наш ближайший резерв сыграл на уровне ФНЛ, ничем не отличаясь от хозяев. Потом будут кусать локти, но будет поздно.
19:36
П_о_в_а_р
Дискотека тута?))
19:36
Непорочный как ТИ
Победили богатыри Курские канину хазарскую, молодцы!
19:35
diskmen
Обидно,опять проиграли как и год назад.Кубок привращается в разменную монету.
19:35
vassel
Подарочек сделали мясорылым!!! Пусть часа полтора по радуются, пока Кубань их тоже не вынесла.
19:35
Помпей
Свинюхи вы кубань пройдите,а потом хрюкайте))))покорители мариборов заднеприводные))))
19:33
shpasic
ЦСКА знал, что Краснодар - конкурент за место в ЛЧ, слился, поэтому тоже не стал откладывать сильно свой вылет. если Локо завтра выиграет, значит, для них место в тройке не предусмотрено.
19:33
behemothus hippo
Вот и в Тамбове конь повалялся.
19:33
на_заборе_мелом
не понятно зачем было тянуть до доп.времени,если и так видно было что не играют,даже за мячом не бегали.....
19:33
madstalker
Димка, племяш, ты красавчик!!!
19:32
behemothus hippo
Вот и в Тамбове конь повалялся...
19:32
rusfed 2.0
Судьи вытерли ноги
19:32
Помпей
Жиденько так обка..лись хотя угадывалось!
19:32
Jean4
Прагматичный Гинер, у него все из-за денег. Видит, что турнир не денежный и выхлопа от него не будет, выставил дубль.
19:32
Buga
ЦСКА облажался,опять не тот овес был)
19:32
Очень плохой мальчик
Коней разделали на колбасу
19:32
Бней Иегуда
Лузеры решили на Курске сэкономить.)) Вы без проплат Гинера нулищи, бгг!))
19:31
shpasic
хахаха, красавцы армейцы!
19:31
Митяй Антибомж
Браво, Авангард! Не зря я верил в вас.
19:31
DmitrSPb
а кто-то сомневался?
19:31