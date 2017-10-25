21:19 | Футбол — Кубок России

"Амкар" по пенальти обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

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"Амкар" на выезде по пенальти обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Дарко Бодул.

Отметим, что команда Гаджи Гаджиева вышла в восьмерку сильнейших в третий раз подряд.

В 1/4 финала "Амкар" сыграет с курским "Авангардом", который ранее выбил из турнира "Тамбов" (2:0).

Кубок России

1/8 финала

"Ростов" - "Амкар" - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 9:10

Голы: Идову, 16 (0:1). Паршивлюк, 39 (1:1).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Думбья, 86), Могилевец (Макеев, 54), Зуев (Шомуродов, 106), Маер, Бухаров.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову (Прокофьев, 91), Конде, Сиваков, Гащенков (Мельников, 87), Костюков (Зайцев, 67), Огуде, Баланович, Бодул.

Предупреждения: Маер, 60. Конде, 108.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы), Болотенков, Кобзев (оба - Москва).

25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Кубок России. 1/8 финала. LIVE // Сетка Кубка России-2017/18

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http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Платошкин Андрей

Thomas_Boy_Не еще нет. Возможно процедуры.

21:36

RSDsouth

Капитан, бутсы на гвоздь ! ПОЗОР !!!!

21:28

RSDsouth

Позор !! Капитан , если фксм не обыграете, езжай к Адамову в ФК Таганрогская Птицефабрикa !!

21:27

Thomas_Boy_

Вопрека уже негодовал?

21:27

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Йес........... Сельских маш и тут уделали!!!! А то после 1/16 местные ""Аракулы"" уже в финал их отправляли....

21:25

DENsid

Ух, рекорд наверное серии послематчевой ! Амкару респект, Ростову сочувствую.

21:25

RSDsouth

Лёня Кучук , если ты не расслышал на стадионе : Иди на ухй ! Ашотик, директор ФК Ростов- позор !!!!

21:25

coxo

ростов сделал еще один шаг в сторону первой лиги

21:24

alexway.67

капитан хренов....

21:23

___Леха___

вообще то 9-10 наверное

21:23