"Амкар" по пенальти обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

"Амкар" на выезде по пенальти обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Дарко Бодул.

Отметим, что команда Гаджи Гаджиева вышла в восьмерку сильнейших в третий раз подряд.

В 1/4 финала "Амкар" сыграет с курским "Авангардом", который ранее выбил из турнира "Тамбов" (2:0).

Кубок России

1/8 финала

"Ростов" - "Амкар" - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 9:10

Голы: Идову, 16 (0:1). Паршивлюк, 39 (1:1).

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Думбья, 86), Могилевец (Макеев, 54), Зуев (Шомуродов, 106), Маер, Бухаров.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову (Прокофьев, 91), Конде, Сиваков, Гащенков (Мельников, 87), Костюков (Зайцев, 67), Огуде, Баланович, Бодул.

Предупреждения: Маер, 60. Конде, 108.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы), Болотенков, Кобзев (оба - Москва).

25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Кубок России. 1/8 финала. LIVE // Сетка Кубка России-2017/18