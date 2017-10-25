"Амкар" по пенальти обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

"Амкар" на выезде по пенальти обыграл "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Дарко Бодул.
Отметим, что команда Гаджи Гаджиева вышла в восьмерку сильнейших в третий раз подряд.
В 1/4 финала "Амкар" сыграет с курским "Авангардом", который ранее выбил из турнира "Тамбов" (2:0).
Кубок России
1/8 финала
"Ростов" - "Амкар" - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 9:10
Голы: Идову, 16 (0:1). Паршивлюк, 39 (1:1).
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Думбья, 86), Могилевец (Макеев, 54), Зуев (Шомуродов, 106), Маер, Бухаров.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову (Прокофьев, 91), Конде, Сиваков, Гащенков (Мельников, 87), Костюков (Зайцев, 67), Огуде, Баланович, Бодул.
Предупреждения: Маер, 60. Конде, 108.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы), Болотенков, Кобзев (оба - Москва).
25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Кубок России. 1/8 финала. LIVE // Сетка Кубка России-2017/18
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
Платошкин Андрей
Thomas_Boy_Не еще нет. Возможно процедуры.
21:36
RSDsouth
Капитан, бутсы на гвоздь ! ПОЗОР !!!!
21:28
RSDsouth
Позор !! Капитан , если фксм не обыграете, езжай к Адамову в ФК Таганрогская Птицефабрикa !!
21:27
Thomas_Boy_
Вопрека уже негодовал?
21:27
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Йес........... Сельских маш и тут уделали!!!! А то после 1/16 местные ""Аракулы"" уже в финал их отправляли....
21:25
DENsid
Ух, рекорд наверное серии послематчевой ! Амкару респект, Ростову сочувствую.
21:25
RSDsouth
Лёня Кучук , если ты не расслышал на стадионе : Иди на ухй ! Ашотик, директор ФК Ростов- позор !!!!
21:25
coxo
ростов сделал еще один шаг в сторону первой лиги
21:24
alexway.67
капитан хренов....
21:23
___Леха___
вообще то 9-10 наверное
21:23