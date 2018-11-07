Алексей Смертин о закрытии трибун "Открытие Арены": "Наказание справедливое. К сожалению, со стороны "Спартака" это не первый случай в этом сезоне"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин прокомментировал решение КДК в отношении "Спартака"​.

КДК РФС сегодня наказал "Спартак" частичным закрытием трибун за оскорбления болельщиков в адрес футболистов "Анжи". Инцидент произошел 1 ноября, во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против махачкалинской команды (1:0).

Таким образом, следующий домашний кубковый матч "Спартак" проведет при двух закрытых трибунах – это будет первая игра 1/4 финала против "Урала" (предварительная дата встречи – 5 декабря).

– Что кричали, показывали, пели? - вопрос Смертину.

– Система мониторинга РФС зафиксировала несколько массовых скандирований дискриминационного характера со стороны фанатской трибуны в первом тайме в адрес болельщиков и футболистов ФК "Анжи". После чего в КДК на основе предоставленных доказательств рассмотрели сегодня это дело.

– Наказание логичное?

– К сожалению, со стороны "Спартака" это не первый случай в этом сезоне. Да, наказание жесткое, но при этом абсолютно справедливое. На центральных трибунах сидят семьи с детьми – уверен, им неприятно слушать оскорбления и мат в адрес участников матча.

– Что будет в том случае, если такое снова повторится?

– Очень надеюсь, что не повторится и болельщики "Спартака" будут не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника. (Арман Мкртчян)​

КДК закрыл две трибуны на стадионе "Спартака" за оскорбительные выражения