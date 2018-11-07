КДК закрыл две трибуны на стадионе "Спартака" за оскорбительные выражения

КДК РФС наказал "Спартак" частичным закрытием трибун за оскорбления болельщиков в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова, владельца клуба Леонида Федуна, а также "Анжи" сообщают "РИА Новости".

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Олимп-Кубка России "Спартак" - "Анжи" (1:0). Таким образом, следующий домашний кубковый матч "Спартак" проведет при двух закрытых трибунах.

- Были нецензурные оскорбления. Более того, получили заявление от Алексея Смертина с просьбой рассмотреть действия болельщиков "Спартака". В первом тайме были зафиксированы оскорбительные действия в отношении игроков "Анжи". На видеозаписи видно, что болельщики оскорбляли команду "Анжи"… Это рецидив. За два года это пятый инцидент у "Спартака", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Также "Спартак" за применение болельщиками пиротехники московский клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, за выход из пределов технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо – на 3 тысячи рублей.

- За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения, оштрафовать "Спартак" на 130 тысяч (рублей) и запретить допуск зрителей на трибуны B и D на один ближайший матч Кубка России по футболу. Это 5 декабря, матч "Спартак" - "Урал", – добавил Григорьянц.

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