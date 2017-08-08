Жонатас может перейти из "Рубина" в "Фенербахче"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Рубина" Жонатас может продолжить карьеру в Турции. "Фенербахче" готовит официальное предложение по трансферу 28-летнего бразильца.

Напомним, Жонатас перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Реал Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом сезоне он провел три встречи и забил два гола в ворота ЦСКА.