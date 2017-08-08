Жонатас может перейти из "Рубина" в "Фенербахче"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Рубина" Жонатас может продолжить карьеру в Турции. "Фенербахче" готовит официальное предложение по трансферу 28-летнего бразильца.
Напомним, Жонатас перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Реал Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. В этом сезоне он провел три встречи и забил два гола в ворота ЦСКА.
Cheremis57
Паснаход ===== Задача Бердыева - огласить список! Пусть чешут репу другие, кто за это отвечает!!
14:31
Паснаход
Cheremis57, однако указание на выход ещё не означает, что кто-то согласится приобретать за нормальные деньги Сонга, Лестьенна и прочих испанских деревяшек. Моторного Бауэра я бы ещё оставил.
14:17
Cheremis57
Паснаход ==== Не переживай! Бердыев не враг самому себе!! Он наверняка уже произвёл оценку всех футболистов "Рубина" и скоро увидим- кому укажут на выход!!! 100 процентов, что Жонатаса не будет в этом списке!!!!
13:37
Паснаход
Не продавать ни за что! И 2 гола армейцам здесь ни при чём, Жонатас был убедителен весь прошлый сезон!
13:32
Cheremis57
Бразилец забил два гола на поляне армейцев, зачем ему уходить? Поддерживаю Вопреки, Бердыев готовит связку из Азмуна и Жонатаса- они смогут заколотить больше за сезон, чем Дзюба и Кокорин!
12:01
Dymanomashina
Лучше в ЦСКА продайте,толковый нападающий. Только за недорого, а то Гинер удавится!
11:34
Вопреки
Уже задрал СС желтушными вбросами... Хоть бы один подтвердился с игроками "Рубина" - все хотят раскачать лодку казанскую перед встречами с московскими командами. Посмотрели бы как Жонатас целовал эмблему клубную после голов в ворота в ЦСКА, а потом бы уже придумывали, что-то оригинальное. Через месяц связка бразильца с иранцем будет наводить ужас на кабинетных... Так-что не тратьте зря время - лучше готовьтесь описывать унижения адм. ресурсных.
11:24
fcsmfan
В Рубине сейчас всякого хлама на два состава, а продают единственного нормального. Лестьена им лучше отдайте
11:22