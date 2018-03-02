Врач сборной России будет заниматься переносами матчей премьер-лиги

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов будет руководить рабочей группой по вопросам переносов матчей из-за погодных условий. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

– На одном из последних заседаний комитета профессионального футбола РФС рассматривался вопрос переноса матчей в холодную или жаркую погоду, – передает "Р-Спорт" слова Прядкина. – Были даны все разъяснения по этому поводу, создана рабочая группа, которая доработает все рекомендации, которые мы предлагаем. Рабочую группу возглавил Эдуард Безуглов. До 15 марта должно состояться заседание комитета профессионального футбола, на котором эти рекомендации будут даны и приняты, а дальше – вынесены на исполком РФС.