Врач сборной России будет заниматься переносами матчей премьер-лиги

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов будет руководить рабочей группой по вопросам переносов матчей из-за погодных условий. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
– На одном из последних заседаний комитета профессионального футбола РФС рассматривался вопрос переноса матчей в холодную или жаркую погоду, – передает "Р-Спорт" слова Прядкина. – Были даны все разъяснения по этому поводу, создана рабочая группа, которая доработает все рекомендации, которые мы предлагаем. Рабочую группу возглавил Эдуард Безуглов. До 15 марта должно состояться заседание комитета профессионального футбола, на котором эти рекомендации будут даны и приняты, а дальше – вынесены на исполком РФС.
sb1006
Надо иметь медицинское образование, чтобы понять, что в слишком холодную и слишком жаркую погоду играть нельзя ?
14:37
Гаттузо Крут!!!!!!#!
За пухлый конверт от федуняна этот докторишка все измерит как надо.
12:17
Каряка63
Да зачем врач? Это же все субъективно. Просто. пропишите. ЧЕТКИЕ. НОРМЫ. И все! Температура ниже -10, более 75 % поля залито водой, и так далее и тому подобное. Один считает, что сегодня холодно, другому жарко, третьему по фиг. Чем больше неопределенности и вариантов решений "на усмотрение", тем больше споров потом и возможностей для злоупотребления. А врача можно в комиссию, как одно из членов, ок.
11:42
Luch-Energy
Пусть лучше врач начнет с руководителей. Им уже давно необходимо лечение. А потом и календарем можно заняться!
10:15
Serenky25
К решению вот это наконец как то прописать пришли в марте 2018 г. (((
10:02
Serenky25
ПИЛЯТ!!!! Объясните мне дураку! Почему нельзя четко прописать в регламенте ограничения по температуре и прочих условиях при которых матч не может состояться 100% и при которых это на решение команд и усмотрении спец. комиссии (судья,врач, представители команд)? Нафиг тогда рекомендации чьи то? Замем нужны такие вещи как травмы игроков потом? От обезвоживания и солнечных ударов. От обморожений и простуд? От рваных мышц и переломов? ИДИ..ТЫ!
10:00