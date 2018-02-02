22:12 | Футбол — РФПЛ

Владимир Быстров: "Из-за задолженностей "Тосно" не выйдет на контрольный матч"

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Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров сообщил "СЭ", что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским "Авангардом" на сборе в Турции. Причина – задолженности.

– Правда, что команда начинает бастовать?

– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.

– Пока не тренируетесь?

– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…

– Насколько серьезные задолженности?

– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.

– А как реагирует клуб?

– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…

– Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?

– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Глава профсоюза: "Футболисты "Тосно" приостановили деятельность из-за долгов, на следующей неделе будет ясность"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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neck

вова быстров! нееееет,только не это,так нельзя,это не гуманно,не выносимо, вова! не выходите вообще никогда на поле. особенно ты

22:38

echo2011

Как в анекдоте "Муму написал Тургенев,а памятник поставили Пушкину".Денег нет у "Амкара",а бастует "Тосно".

22:32

asc0002

Если эта команда постоянно унижает навозных крючкохвостых - значит такая команда обязательно нужна стране.

22:31

Спринт

ФК "Тосно" изначально левый клуб. Ни инфраструктуры, ни стадиона, ни базы, ни болельщиков, ни своего места, да еще и деньги (ушли) от команды. Кому, кроме тех кто у кормушки, нужна такая команда. Избавились от лидеров (Марков, Заболотный) - пора банкротиться.

22:30

КолобокКолобков

збс...В Турцию привезли, поят,кормят...А они бастуют....Можно мне так ????

22:24