Владимир Быстров: "Из-за задолженностей "Тосно" не выйдет на контрольный матч"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров сообщил "СЭ", что завтра команда не выйдет на контрольный матч с курским "Авангардом" на сборе в Турции. Причина – задолженности.
– Правда, что команда начинает бастовать?
– Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба.
– Пока не тренируетесь?
– Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так…
– Насколько серьезные задолженности?
– Они есть. Какая разница в данном случае? Нет смысла озвучивать. Раз мы решили не выходить на игру, значит, у нас на то имеются веские основания. Мы же не просто так бойкотируем.
– А как реагирует клуб?
– Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло, то…
– Если и завтра не будет никаких новостей от руководства клуба, то и в дальнейшем тренироваться не будете?
– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Глава профсоюза: "Футболисты "Тосно" приостановили деятельность из-за долгов, на следующей неделе будет ясность"
neck
вова быстров! нееееет,только не это,так нельзя,это не гуманно,не выносимо, вова! не выходите вообще никогда на поле. особенно ты
22:38
echo2011
Как в анекдоте "Муму написал Тургенев,а памятник поставили Пушкину".Денег нет у "Амкара",а бастует "Тосно".
22:32
asc0002
Если эта команда постоянно унижает навозных крючкохвостых - значит такая команда обязательно нужна стране.
22:31
Спринт
ФК "Тосно" изначально левый клуб. Ни инфраструктуры, ни стадиона, ни базы, ни болельщиков, ни своего места, да еще и деньги (ушли) от команды. Кому, кроме тех кто у кормушки, нужна такая команда. Избавились от лидеров (Марков, Заболотный) - пора банкротиться.
22:30
КолобокКолобков
збс...В Турцию привезли, поят,кормят...А они бастуют....Можно мне так ????
22:24