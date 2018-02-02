Глава профсоюза: "Футболисты "Тосно" приостановили деятельность из-за долгов, на следующей неделе будет ясность"

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал "СЭ" ситуацию с долгами в "Тосно".
– Футболисты "Тосно" приостановили игровую деятельность из-за задолженности по зарплате, – сказал Зотов. – Клубу надо рассчитаться с футболистами и составить план выплат. Проблемы начались некоторое время назад, и отдельные случаи уже рассмотрены в Палате по разрешению споров. Надеемся в ближайшее время получить реакцию от клуба. Все-таки, такой шаг игроков – шаг серьезный. Не хочется доводить до разбирательств в серьезных органах.
– Каковы временные рамки для клуба?
– Все будет понятно в начале следующей недели. После обращения футболистов мы налаживаем связь с клубом, чтобы понять, насколько реально погасить задолженности в ближайшее время. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Старый болельщик Динамо
Ну что, получили что хотели! А сколько крику, восторгу было - первый в России коммерческий футбольный клуб! А как Мутко-то пел: российский футбол встал на внебюджетное финансирование. И вот, вслед за Амкаром , встаёт Тоно с протянутой рукой - помогите. Где хвалёное развитие инфраструктур клубов, где спонсоры с тугим кошельком? Кто будет содержать футбольное хозяйство, что построили к ЧМ2018. Хапнули государственные денежки и шито -крыто, ни с кого не спросишь. А пацаны в секцию не могут попасть - не у родителей денег. Зато наши "звёзды" с жиру бесятся - не знают куда деньги деть.Отдайте деньги детям! Они наше будущее! Кто нас и вас "звёзд" в будущем кормить-то будет. не обольщайтесь - нечестные деньги костью в горле встанут!
22:28
sb1006
Одна польза от выхода "Тосно" в РФПЛ - игроки показали себя и кто смог - нашли себе новые клубы.
22:14
баламошка
"Футболисты "Тосно"...//////////////А такие существуют?
22:07