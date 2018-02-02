Глава профсоюза: "Футболисты "Тосно" приостановили деятельность из-за долгов, на следующей неделе будет ясность"

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал "СЭ" ситуацию с долгами в "Тосно".

– Футболисты "Тосно" приостановили игровую деятельность из-за задолженности по зарплате, – сказал Зотов. – Клубу надо рассчитаться с футболистами и составить план выплат. Проблемы начались некоторое время назад, и отдельные случаи уже рассмотрены в Палате по разрешению споров. Надеемся в ближайшее время получить реакцию от клуба. Все-таки, такой шаг игроков – шаг серьезный. Не хочется доводить до разбирательств в серьезных органах.

– Каковы временные рамки для клуба?

– Все будет понятно в начале следующей недели. После обращения футболистов мы налаживаем связь с клубом, чтобы понять, насколько реально погасить задолженности в ближайшее время. (Евгений БЕЛОУСОВ)