Валерий Шмаров: "Желаю Карпину и Шалимову, чтобы их противостояние стало таким же, как у Романцева и Семина"

Бывший нападающий "Спартака", двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров в интервью "СЭ" поделился мнением о соперничестве главных тренеров "Краснодара" Игоря Шалимова и "Ростова" Валерия Карпина. Команды из Краснодара и Ростова-на-Дону встретятся сегодня, 3 марта, в матче 21-го тура чемпионата России.

– Шалимов и Карпин были очень сильными футболистами, тут и говорить нечего. Так сложилась судьба, что оба стали тренерами. Что-то получается, что-то нет, но с удовольствием слежу за ними, – заявил Шмаров.

– Тогда было заметно по ним, что интересуются тренерским ремеслом?

– Такого не было. Игорь рано уехал в Италию, а с Карпиным тоже ненадолго пересеклись – я уехал.

– Шалимов пару лет тренирует "Краснодар", Карпин возглавлял "Спартак", а теперь взял "Ростов". Кто более успешен, на ваш взгляд?

– Нельзя говорить, кто лучше из них, а кто – хуже. Когда у "Краснодара" получается сыграть в свой футбол, мне это очень нравится. Но бывают и провальные матчи. Не хочу нарушать дружескую этику, поэтому т выделять никого не буду.

– Противостояние Карпина и Шалимова может стать таким же популярным, как противостояния Семина и Романцева?

– Надо пожелать, чтобы они выросли в такую пару. Если они долго будут работать тренерами и соперничать друг с другом, то почему бы и нет. Может, такие соперничества и пойдут на благо нашему футболу.

– Карпину тяжело будет обыграть "Краснодар" с их составом и бюджетом?

– Думаю, да. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, Шмаров выступал вместе с Шалимовым и Карпиным за красно-белых в 1991-1992 гг. Также Шалимов и Карпин вместе играли в сборной России.

Матч между "Краснодаром" и "Ростовом" начнется сегодня в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.