Валерий Карпин: "Смолов не затерялся бы в Европе"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" высказался по поводу будущего нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

– В заключение вопрос, который очень интересует читателей – что думает Валерий Карпин по поводу того, стоит ли форварду сборной Федору Смолову попробовать себя в зарубежном клубе?

– Смотря, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать. Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает.

– Футбол какой страны больше всего подошел бы Смолову – Англии, Испании, Германии?

– Думаю, Федор не затерялся бы ни в одной из этих стран.

– Вы долго мучились сомнениями, уезжая из "Спартака" в испанский "Реал Сосьедад"?

– Ни секунды не колебался. Тогда были другие времена. (Александр ЛЬВОВ)

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ"