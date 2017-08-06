Ужасные ошибки Помазуна. Видео ляпов вратаря ЦСКА

Сегодня. Москва. Илья ПОМАЗУН защищает ворота ЦСКА в матче с "Рубином". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

В матче ЦСКА с "Рубином" в 4-м туре премьер-лиги ворота вице-чемпиона защищает дебютант Илья Помазун. Дублер травмированного Игоря Акинфеева в первой половине пропустил два гола.

Первый мяч в ворота Помазуна, которому 16 августа исполнится 21 год, влетел на 2-й минуте при розыгрыше углового после удара Жонатаса.

На 10-й минуте Жонатас оформил дубль.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //

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