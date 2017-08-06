Ужасные ошибки Помазуна. Видео ляпов вратаря ЦСКА

В матче ЦСКА с "Рубином" в 4-м туре премьер-лиги ворота вице-чемпиона защищает дебютант Илья Помазун. Дублер травмированного Игоря Акинфеева в первой половине пропустил два гола.
Вратарь @pfc_cska Игорь Акинфеев (травма)#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 1:2 pic.twitter.com/9AQo4DYwR5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Первый мяч в ворота Помазуна, которому 16 августа исполнится 21 год, влетел на 2-й минуте при розыгрыше углового после удара Жонатаса.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:1 2' Жонатас @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/0NckqPnm2o– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
На 10-й минуте Жонатас оформил дубль.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЦСКАРубин 0:2 11' Жонатас (дубль) @Jonathasjesus22 pic.twitter.com/8HcYPlNiE0– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //
Ноль взрослых матчей за карьеру. Кто заменил Акинфеева
сабзеро
В первом голе Щенников мяч между ног пропустил, во втором Березуцкий махнул мимо мяча. Почему о них ни слова? Посмотрите какие сегодня Ребров пропускал, пятый - так вообще вишенка на торте. А это, если что, основной вратарь Спартака со стажем не один год. А вы про парня-дебютанта тему создали еще и с названием из желтой прессы. Тьфу.
02:05
andreiwantsev
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02:05
kim-1965
Игорь эти тоже мог пропустить. Мы что, мало видели в его исполнении пенок? Тем более, в ближний он регулярно пускает. Набросились на Помазуна... У него первый матч, оставьте вратаря в покое.
22:49 6 августа
Girfan
Очевидно, на стилиста он тратит больше времени, чем на футбол.
22:33 6 августа
Slim Taller
Ребров зато блистал.У Пармезана дебют сегодня,нужно его поддержать.
22:14 6 августа
Haiaxi
Исправьте на ужасные ляпы Реброва. Помазун нормально отыграл для первого матча.
22:10 6 августа
disss
СаняКрымск цска нужна молодая кровь во всех линиях Один молодой получил очень хороший шанс заменить одного " старичка"( по количеству матчей ) - и что получили!? Хорошо, что в других линиях не поменяли!
21:56 6 августа
iazacska
Игорек незаменим. Вообще воспитали много хороших игроков, но всегда была подпитка из европы, сейчас к сожалению эта традиция утрачена, даже бесплатно ни кого не берем((( По потенциалу за пятерку надо будет побороться.
21:43 6 августа
iazacska
Давно понятно, у нас нет конкуренции ни в одной из линий, молодежь не растет, т.к. игроков европейского уровня в команде почти не осталось, нападающих нормального уровня просто нет, даже если молодой подсел, надо забивать. Вспомните вообще сколько напы забили? Витя только собой занят, либо тренер не может научить его в футбол играть. Тренер не справляется. Игры командной не видно. Но в этом году хотя бы нас не обманывают и не говорят, что собираются бороться за первое место. В пятерку попадем, а дальше либо новые спонсоры, либо хозяева, эта политика уже не прокатит. Про ЛЧ говорить не хочется. А вообще есть плюс - хорошо засыпается под нашу игру. Ни мысли, ни передач, ни быстрых атак(((
21:35 6 августа
tagov
Виталий Мутко: "Нельзя представить сборную России без Акинфеева" Александр Дюков: "Давайте без истерик по поводу Жиркова и Акинфеева" Йоахим Лев: "Акинфеев порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня" Гильерме: "Мы не можем казнить Акинфеева" Вячеслав Колосков: "Акинфеев должен остаться капитаном сборной" Шамиль Газизов: "Акинфеев - глыба, это даже не обсуждается!" Ринат Дасаев: "Зачем ругать Акинфеева? Лучше его поддержать" Юрий Гаврилов: "Не ставьте крест на Акинфееве. Дасаев тоже ошибался" Сергей Давыдов: "Критикуют Акинфеева те, кто завидуют" Станислав Черчесов: "Акинфеев? Виноватых никогда не ищем" Владислав Радимов: "Ошибка Акинфеева – это несчастный случай. Равных по опыту ему нет" Гус Хиддинк: "Ошибки Акинфеева? Каждый футболист имеет право на оплошность" Максим Канунников: "Ни у кого язык не повернется критиковать Акинфеева" Александр Самедов: "На Акинфеева можно положиться" Пресса дырофеева после памятного кунг фу. сюрр какой то. дно близко
21:29 6 августа
Rastan
Две грубейшие ошибки вратаря решили исход матча. Вспоминается дебют 17летнего Акинфеева, по-иоему, с Крыльями,где он отбил пенальти.Сразу было видно, что появился большой вратарь. Этот Помазун больше напоминает гламурного мальчика.А парню уже 21 год. Срочно нужен вратарь, хотя это было уже давно понятно...
21:15 6 августа
СаняКрымск
цска нужна молодая кровь во всех линиях
21:00 6 августа
tagov
Очередная бредятина от икспердов. Обычные рабочие голы. Вина вратаря не больше вины остальных остолопов. Впрочем опыт прошлого подсказывает: этот супер грамотный разбор "ужасных ошибок" удалят и как будто не было его ))
20:58 6 августа
velikiy knyaz
Это же внебрачный сын Гильерме ))))
20:58 6 августа
disss
Оба гола - вина на вратаре. Первый - он, наверное, хотел намертво забрать мяч после углового, потом понял, что не получится и ударил двумя кулаками не очень сильно! После чего и забит был гол. А пошел бы с одним кулаком выносить мяч- улетел бы мяч к центру поля! Еще был один эпизод в первом тайме с подобным действием. ( К сожалению, видел только первый тайм). Второй гол- правило" вратарь отвечает за ближний угол! Да и удар был не очень сильным.
20:34 6 августа
Дед Андрей
Матч не смотрел, только концовку. Яшин тоже в первых своих играх ошибался.
20:22 6 августа
иванович52
Были бы деньги, была бы замена Акинфееву лучше. А молодой вратарь в серьёзном матче с "Рубином" сыграл предсказуемо. Ганчаренко прав: защита должна была грамотней помочь молодому парню выстоять в матче. Не получилось. А фору в два мяча отыграть у команды Бердыева сложно. Пока в ЦСКА не произойдёт смена поколений, пока молодые не заиграют в свою потенциальную силу, пока состав не укрепят звёздами, - громких побед не стоит ждать.
20:04 6 августа
Rosinant
Дебют не задался. Данные у парня не не очень - длинный несобранный, сопля какая то.
20:00 6 августа
rams
СЭ!!! У Вас адекваты есть на жаловании,А???? Когда защитники пропускают-приглашают нападение атаковать вратаря...,он виноват??? Ужасные ошибки???
19:52 6 августа
Перо
Причём здесь защита? Есть золотое правило для вратаря: не уверен в себе, выбивай мяч кулаками. Вот тебе и вратарская школа, т.е. Овчинников. Ну и конечно сколько ребят протухли за спиной Игоря, без какой либо практики игрок не получится. Матч проиграл в первую очередь Гончаренко и его штаб.
19:51 6 августа
Леск
угу. потом все удивляются серии Акинфеева в 43 матча с пропущенными голами в ЛЧ. защиты нет, вратарь тащи не тащи, без толку
19:46 6 августа
RobertH
либеральный буддист Вратарь не виноват ни в одном голе, во всех голах "поучаствовали" синекрасные "защитники".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Абсолютно верно! Не могу не отметить уровень работы комментаторов.Начало матча.Выходит на центр поля молодой человек и совершает первый удар по мячу.Кто это?Неизвестно.В это время комментатор рассказывает о составах,хотя составы до этого уже были показаны редакторами трансляции.Затем третья минута,угловой.Вратарь,пусть не очень уверенно,но отбивает мяч.Стоят как минимум четыре!!!защитника ЦСКА и смотрят футбол,а при этом Жонатас бьет по воротам.Плюс небольшой рикошет.В лучшем случае-командная ошибка,но никак не вратарская.И тут комментатор по имени Нобель начал дежурную тему.И ай-ай-ай,как не хватает Акинфеева,и ой-ой-ой,как актуальна вратарская тема....Это что-то,конечно.Вот,как будто бы,ждал,что парень пропустит...Это же надо,чтоб так было замазано всё на одного гражданина!Второй гол состоялся при полном бардаке в защите.Удар в ближний.Но парень до последнего думал ,видимо ,про удар в дальний.Удар был резким и парень не успел.Солнцеликий Игорек таких за карьеру запускал только так.И тут уже в СЭ начали-ужасные ошибки....Так и хочется спросить,-а там действительно все не очень здоровы,или только кажется?А молодому вратарю ЦСКА -удачи и не раскисать!И как можно скорее валить из этой дедовской бригады.Ну а ща такое начнется....Все ресурсы будут стонать о том,что без Игорька ваще конец росфутбола грядёт...Вот только заболел Игорёк и проигрывает команда.А до этой игры ЦСКА уже пропустил четыре мяча,как бы....Вот освободить бы клуб от услуг Господ Гинера,Бабаева,Дзагоева, Акинфеева и от компании их придворных журналистов и экспертов,-через полгода команда заиграет по другому и будет реально по игре претендовать на высокие места.
19:44 6 августа
Broadcast
Я хочу посмотреть теперь, как качественно отличится в лиге чемпионов наши прекрасные Леонид от Виктора. Хочу доказательства от "выганяния" Тошича
19:43 6 августа
Markonie
Голы на защите. Не надо гнать,эксперты.
19:38 6 августа
defender_8
Для меня 1:2 не новость. ЦСКА займёт подобающее игре место. Это то, о чём я говорил месяц назад. Тот же месяц назад журналисты захлёбывались от восторга, как, мол, Гончаренко за короткий срок сумел поменять игру, внёс свежайшую струю и прочее. Половина первого тайма проход - навес, весь второй тайм проход - навес. В атаке два "нолика" - Чалов и Оланаре. Лучше бы Гончаренко написал заявление сейчас вместе со своим штабом.
19:37 6 августа
Broadcast
Смотрим бомжиков со свинями)
19:35 6 августа
Broadcast
BT1979 Первый гол - расстрел, второй... ну да, ближний угол - вратарский, но! Чем в обоих случаях занималась защита?--------------------она занималась тем чем привыкла- акинфеевым
19:33 6 августа
=TeoDor=
по стопам Игаря идет)
19:32 6 августа
serjio_1704
Так вы дайте ему почаще играть!
19:30 6 августа
old grumbler
Не надо так сгущать краски, да были ошибки но кричать ужасные не стоило репортеру... Человек не играл до этого в первой команде вот и перенервничал и не повезло с отскоком...
19:30 6 августа