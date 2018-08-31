"Уфа" договорилась о переходе полузащитника сборной Люксембурга

"Уфа" и "Прогрес" договорились о трансфере полузащитника Оливье Тилля, сообщает пресс-служба российского клуба. Контракт с 21-летним игроком сборной Люксембурга заключен на 4 года.

Тилль провел за "Прогрес" 82 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Он забил гол в ворота "Уфы" (2:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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