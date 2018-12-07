"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернанду

"Спартак" отправился в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. В состав делегации красно-белых вошли 22 футболиста:

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов

Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Голкипер Артем Ребров пропустит эту встречу из-за травмы плеча. Хавбек Фернанду продолжает восстановление после травмы - его участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" остается открытым.

В заключительных встречах года из-за повреждений не сыграют защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, а также хавбек Роман Еременко.

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