"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернанду

"Спартак" отправился в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. В состав делегации красно-белых вошли 22 футболиста:
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов
Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов
Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
Голкипер Артем Ребров пропустит эту встречу из-за травмы плеча. Хавбек Фернанду продолжает восстановление после травмы - его участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" остается открытым.
В заключительных встречах года из-за повреждений не сыграют защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, а также хавбек Роман Еременко.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-12-07-spartak_vyletayet_v_makhachkalu/