"Спартак" - "Динамо": Луценко и Панченко сыграют в атаке бело-голубых

Стал известен состав "Динамо" на матч 5-го тура чемпионата России против "Спартака". В атаке бело-голубых появится Евгений Луценко и Кирилл Панченко, которые в игре прошлого тура против "Уфы" (3:0) отметились голами.

Полностью состав бело-голубых выглядит следующим образом: Шунин - Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш - Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех - Луценко, Панченко; запасные - Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев, Марков.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)