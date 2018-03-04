Снежное дерби: "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 0:0. В снежном дерби команды голов не забили. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Локомотив" и "Спартак" не забили голов в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча проходила в сложных погодных условиях: до и во время игры в Москве шел сильный снегопад, все поле было в снегу.

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"Локомотив" лидирует в премьер-лиге с 46 очками, на втором месте - "Краснодар" (39). "Спартак" с 38 очками поднялся на третье место, столько же у "Зенита" и ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 0:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук, Коломейцев, И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90+2).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 65), Фернанду (Ананидзе, 78), Глушаков, Зобнин, Промес, Луиз Адриану.

Предупреждения: Ещенко, 22. Максимович, 25. Фернандеш, 40. Зобнин, 70. Комбаров, 76. Кутепов, 81.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Еремин, Шаламберидзе (все Москва).

4 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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