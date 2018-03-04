Снежное дерби: "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью

"Локомотив" и "Спартак" не забили голов в матче 21-го тура чемпионата России.
Встреча проходила в сложных погодных условиях: до и во время игры в Москве шел сильный снегопад, все поле было в снегу.
ФОТО: Снегопад против футбола. В каких условиях сыграют "Локомотив" и "Спартак"
"Локомотив" лидирует в премьер-лиге с 46 очками, на втором месте - "Краснодар" (39). "Спартак" с 38 очками поднялся на третье место, столько же у "Зенита" и ЦСКА.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 0:0
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук, Коломейцев, И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90+2).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 65), Фернанду (Ананидзе, 78), Глушаков, Зобнин, Промес, Луиз Адриану.
Предупреждения: Ещенко, 22. Максимович, 25. Фернандеш, 40. Зобнин, 70. Комбаров, 76. Кутепов, 81.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Еремин, Шаламберидзе (все Москва).
4 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Бу-га-га!
Задман, ты в Кандалакше самый глупенький, или есть ещё дурнее?
19:48 4 марта
Весёлый©
fifa_guru его один бросок в третьем периоде и это гол. и счет 3-3. ___ Ето мастерство!
19:43 4 марта
fifa_guru
Весёлый© Не смотри. Смотри НХЛ. // плюсую. тут отметил в матче СКА - Северсталь один момент. У череповчан всего один бросок в третьем периоде и это гол. и счет 3-3. до слез
19:36 4 марта
URS123
После 1:10 в ЛЧЕ беречь ножки с конкурентом ?????? Или уже не конкурентом ?????? Ну блин Трахтенберг покажи им голы Тихонова с острого угла в ближний, слалом Никифорова до штрафной соперника, работу на носовом платке Кечинова, карусель перед воротами, когда защита уже только стоя провожала мяч взглядом. Ау, живот болит!
19:29 4 марта
Весёлый©
yspesh4 Вот смотрю КХЛ - 0-4. ___ Не смотри. Смотри НХЛ. Если нужна рекомендация, какие именно матчи смотреть, обращайся.
19:26 4 марта
Santa Barbara
Бу-га-га! ///// Задман, сам с собой переписываешься? Молодец! Не буду тебе мешать! Бугага!
19:21 4 марта
SPIRT-EXPRESS
У Спартака ноль ударов в створ ворот ворот против трех у Локомотива. И Локомотив отскочил? ---------------------- да а из ворот игрок локо минус первый удар выносил
19:20 4 марта
Santa Barbara
Так-то и ежу понятно, что СПАРТАКУ нужно выигрывать Кубок России, учитывая оставшихся соперников. И бороться за второе место в чемпионате. Игра у команды есть. Набирать очки при должной физической готовности она способна. Еврокубки позади. График, вплоть до финиша - один матч в неделю, плюс вкрапления кубка России. Надеюсь, Крылья в апреле падут, а дальше будет видно. В общем, условия вполне благоприятные, чтобы брать по 3 очка за тур. Правда, цска, зенит и локомотив навряд ли пройдут своих ближайших соперников в ЛЕ, поэтому скоро тоже перейдут на один матч в неделю. Интересная турнирная ситуация обещает быть еще более интересной. Паровозы должны взять чемпионство - Сёмин такие шансы не упускает. Зенит с нарциссом Манчини - не команда. Цска слаб из-за финансовых проблем. Краснодар? Не верю. В этом сезоне только паровозы.
19:20 4 марта
yspesh4
Надо сказать - спартак хафно вообще во всех как их состязаниях. Вот смотрю КХЛ - 0-4. Вылез вчера чмока, грит мусоров сделали... Хавно.
19:16 4 марта
Бу-га-га!
Задман, как там Кандалакша-стайл?
19:11 4 марта
Гугенот
У Спартака ноль ударов в створ ворот ворот против трех у Локомотива. И Локомотив отскочил?
19:10 4 марта
Достало
Отольется Канделаки этот болт на народ, перед выборами...
19:07 4 марта
Бен Ричардс
sv_brain 0. Всем воющим про мяч на поле: На телевизоре нормальном, в трансляции НТВ+, вообще ни разу мяч из виду не терял.____________________________.Прямо слоган для рекламы НТВ+ «У нас вы увидите то, что больше никто не увидит.Даже светлый мяч на снежном поле ночью без освещения».
19:05 4 марта
Антиконь.
вилков и погода сделали свое дело - труба фантастически отскочила!!!
19:05 4 марта
Santa Barbara
Пользователь Бу-га-га! ака Задман как обычно крутит хвостом в интернете. Бездельник. Впрочем, что с Задмана взять. Конский катыш.
19:04 4 марта
Бу-га-га!
Днищу надо кубок брать. Соперники его уровня остались. Ну когда ещё так звёзды сойдутся? Потому как: кубок-группа ЛЕ-угар и глум до декабря. А так, если кваля - всего 2 матча в августе..
18:59 4 марта
GoaLapagosS
sv_brain 0. Всем воющим про мяч на поле: На телевизоре нормальном, в трансляции НТВ+, вообще ни разу мяч из виду не терял. Третий и четвёртый этап, когда Коукалову сменила Резцова - вообще всё великолпно было видно. ЕСЛИ БЫ Я НЕ СМОТРЕЛ ИГРУ В АШДИ КАЧЕСТВЕ, Я БЫ МОЖЕТ ТЕБЕ И ПОВЕРИЛ. НИ,,,,УЯ НЕ ВИДНО БЫЛО МЯЧИКА!111
18:58 4 марта
NRG
sv_brain 0. Давай не неси чушь,в HD качестве на новом сонике не видно было жёлтый мяч.
18:56 4 марта
Svarjich
Мне стыдно за такую картинку!
18:55 4 марта
Бен Ричардс
serzheo Тоже не понял, а с какой пьяной радости Спартак третий?___________________Ого.Болелы «Зенита уже отстаивают третье место. Видимо этим ребятам для выигрыша нашего чемпионата нужно покупать основной состав сборной Аргентины.Да и то не факт, с такими плаксивыми тренерами.
18:54 4 марта
serzheo
shpasic____ Все равно не понимаю. И Спартак и Зенит сыграли нулевые игры, почему Спартак обошел Зенит в таблице?
18:54 4 марта
serzheo
sv_brain 0._____ Трансляцию НТВ + пусть продает когда мяч будет видно и игроков в белой форме тоже. До этого момента НТВ + может идти лесов и завтракать на Ямайке.
18:51 4 марта
shpasic
serzheo, считай личные встречи Спартака, Зенита и ЦСКА. у Спартака две победы.
18:51 4 марта
гаттузо туп
Веселы///Я думаю,что мы бы с Крутым забыли на 15 мин.о взаимной неприязни,пока сношали бы тебя ублюдка.
18:51 4 марта
sv_brain 0.
Всем воющим про мяч на поле: На телевизоре нормальном, в трансляции НТВ+, вообще ни разу мяч из виду не терял. Третий и четвёртый этап, когда Коукалову сменила Резцова - вообще всё великолпно было видно.
18:48 4 марта
serzheo
shpasic____ Ну так по личным Зенит и шел выше. Что изменилось-то?
18:47 4 марта
Andvaraforce
ну вилков и урод. я только во втором тайме насчитал три игры рукой локомотивом. а была ведь и в первом тайме (Пейчинович) - на линии штрафной!
18:47 4 марта
Особое мнение ^^^
Какой дурень в СЭ отвечает за распределение команд в турнирной таблице? Регламента РФПЛ не знает? Давай, быстро хрюшек на 5 место отправь :)
18:47 4 марта
Kupservas
Нашему говнофутболу будущее перекрыли из питера. По ТВ, матч тура уже не транслируют, министр, который наш российский спорт загнал в яму, ни за что не отвечает. Какой то говно канал "матчтв" принимает решение, наплевав на массу болельщиков этот матч не показывать... Куда все катится?? А в инете на португальском или хохлятском сайте трансляция даже без рекламы... Позорище... Юрий Палыч, мог ли ты о таком только подумать?
18:46 4 марта
АДЕКВАТНИК
Полностью согласен с serzheo. Г- жа Канделаки прежде,чем что-то продать надо сделать качественную картинку. Или хотя бы дождаться хорошей погоды, если сами ничего не можете))))
18:46 4 марта