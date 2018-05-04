13:13 | Футбол — РФПЛ

Сегодня "Локо" подпишет новый контракт с Семиным: вот условия

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Сегодня вечером на базе в Баковке "Локомотив" подпишет новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Договор будет подписан по схеме 1+1, с заработной платой в 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Prometheus1983

А прошлым летом Сёмина убирать хотели...

14:15

Contr

Зато реалистично.

13:49

Lennon

Мелковато.... Топ-5...... Вот медали завоевать - это другое дело!

13:47

merniloskut

Чего ж так дёшево ценят Шпалыча?

13:27

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