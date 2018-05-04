Сегодня "Локо" подпишет новый контракт с Семиным: вот условия

Сегодня вечером на базе в Баковке "Локомотив" подпишет новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Договор будет подписан по схеме 1+1, с заработной платой в 2 миллиона евро. Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.
Prometheus1983
А прошлым летом Сёмина убирать хотели...
14:15
Contr
Зато реалистично.
13:49
Lennon
Мелковато.... Топ-5...... Вот медали завоевать - это другое дело!
13:47
merniloskut
Чего ж так дёшево ценят Шпалыча?
13:27