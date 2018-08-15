Счетная палата проверит эффективность расходования средств при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверит эффективность использования бюджетных средств при строительства одноименного стадиона, сообщает официальный сайт учреждения.

- По предложению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Коллегией решено включить в План проведение контрольного мероприятия в отношении Комитета по строительству по вопросам соблюдения бюджетного законодательства, законности и эффективности использования средств бюджета Санкт-Петербурга при строительстве объектов стадиона "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. - Проверяемый период деятельности Комитета – 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Проверка состоится в III-IV квартале 2018 года.

На стадионе домашние матчи проводит "Зенит". Также там проходили игры ЧМ-2018.

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