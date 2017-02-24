"Ростов" подписал трехлетний контракт с Могилевцем

Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Павел Могилевец стал игроком "Ростова". Желто-синие включили хавбека в заявку на сезон, сообщает пресс-служба желто-синих. Соглашение с хавбеком рассчитано на три года.
У Павла летом заканчивался контракт с сине-бело-голубыми, и игрок ответил отказом на предложение его продлить. В осенней части сезона футболист провел лишь один матч в чемпионате и один в Кубке.
ищу во мху енота
Могилевец с гримасой облегчения потёр запястья.Ему вернули паспорт , шнурки и ремень )))
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улица садовая
алилуя
23:58 24 февраля