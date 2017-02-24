23:55 24 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подписал трехлетний контракт с Могилевцем

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Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Зенита" Павел Могилевец стал игроком "Ростова". Желто-синие включили хавбека в заявку на сезон, сообщает пресс-служба желто-синих. Соглашение с хавбеком рассчитано на три года.

У Павла летом заканчивался контракт с сине-бело-голубыми, и игрок ответил отказом на предложение его продлить. В осенней части сезона футболист провел лишь один матч в чемпионате и один в Кубке.

"Зенит" и "Ростов" согласовали переход Могилевца

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10779

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ищу во мху енота

Могилевец с гримасой облегчения потёр запястья.Ему вернули паспорт , шнурки и ремень )))

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улица садовая

алилуя

23:58 24 февраля

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