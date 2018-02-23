Роман Бабаев: "Похоже, Васин выбыл надолго. Подозрения на "кресты"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что защитник Виктор Васин повредил крестообразные связки и, возможно, выбыл надолго.

- К сожалению, действительно травма серьезная, - сказал Бабаев. - И степень повреждения, и необходимость оперативного вмешательства - станут понятны завтра-послезавтра. К сожалению, пока прогнозы неутешительны. Пока есть надежда, будем верить. Тем не менее, похоже, Витя выбыл на длительный срок.

- Есть подозрения на "кресты"?

- Да…

- То есть может не восстановиться к чемпионату мира?

- Пока не хотелось бы быть голословным. Давайте дождемся официального заключения. В ближайшие дни все узнаем. Будем надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в среду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) 29-летний игрок сборной России получил повреждение коленного сустава, из-за чего был заменен в первом тайме.

Васин пройдет обследование в Италии из-за повреждения коленного сустава