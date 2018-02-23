15:45 23 февраля | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Похоже, Васин выбыл надолго. Подозрения на "кресты"

Виктор ВАСИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Виктор ВАСИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Генеральный директор ЦСКА  Роман Бабаев не исключил, что защитник Виктор Васин повредил крестообразные связки и, возможно, выбыл надолго.

 
Алексей и Василий БЕРЕЗУЦКИЕ.Березуцкие, пора возвращаться

- К сожалению, действительно травма серьезная, - сказал Бабаев. - И степень повреждения, и необходимость оперативного вмешательства - станут понятны завтра-послезавтра. К сожалению, пока прогнозы неутешительны. Пока есть надежда, будем верить. Тем не менее, похоже, Витя выбыл на длительный срок.

- Есть подозрения на "кресты"?

- Да…

- То есть может не восстановиться к чемпионату мира?

- Пока не хотелось бы быть голословным. Давайте дождемся официального заключения. В ближайшие дни все узнаем. Будем надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что в среду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) 29-летний игрок сборной России получил повреждение коленного сустава, из-за чего был заменен в первом тайме.

Васин пройдет обследование в Италии из-за повреждения коленного сустава

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Al Rains

Нефилим Если с Кутеповым сравнивать, то согласен полностью...но если сравнить с братьями и Игнашом...то не в его пользу...особенно учитывая его возраст...

19:28 23 февраля

Нефилим

Бред не несите, Васин конечно косячит иногда, то это ооочень иногда. Кутепов за первый матч с Атлетиком обделался больше, чем Васин за всю карьеру в ЦСКА. Тут просто в чем дело - он ошибся пару раз достаточно явно, и эти ошибки привели к голам, после чего его действия стали чуть ли не под микроскопом рассматривать, вешая на него всех собак. А если посмотреть беспристрастно - то по отборам и единоборствам он будет одним из лучших, и в атаке он очень неплох - и игра головой и удар. Для ЦСКА и сборной это будет потеря уровня Джикии. Но так как он бегал после травмы, а не валялся и орал, как Джикия - думаю тут все будет легче.

18:51 23 февраля

Al Rains

alexanderglukhov нехорошо так говорить, конечно, но всё-таки соглашусь...а так здоровья!!! Будем биться за этого парня))

18:01 23 февраля

bond1951

удачи МУЖИК............ВСЕ будет ништяк.......

16:37 23 февраля

grroznyi85

Мда. У ЦСКА и так в защите пусто...

16:03 23 февраля

alexanderglukhov

С точки зрения футбола эта новость является и для ЦСКА, и для сборной исключительно хорошей. Кутепова б ещё туда же.

15:51 23 февраля

Millwall82

Пора Онопку, Ковтуна и Сенникова воскрешать. Хана усатому физруку на ЧМ.

15:49 23 февраля

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