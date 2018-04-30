Ринат Билялетдинов: "Локомотив" станет чемпионом в следующем туре"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов уверен, что железнодорожники станут чемпионами России в следующем туре, в матче против "Зенита". "Локо" мог оформить чемпионский титул уже сегодня в случае победы над "Краснодаром", но уступил 0:2. За два тура до конца сезона команда идет на первом месте, на 4 очка опережая "Спартак".

– "Локомотив" не забивает третий матч подряд. Неожиданность?

– Нет. Ближе к финишу команда сковывается, появляется волнение. Но я думаю, что для "Локомотива" все закончится хорошо, потому что есть запас. Еще два тура. "Зенит", при всем уважении, не тот, который был в прошлом году, и не тот, которой в начале сезона обнадеживал своих болельщиков. Поэтому "Локомотив" станет чемпионом в следующем туре.

– То есть предполагаете, что именно в матче с "Зенитом" железнодорожники добудут золото?

– Да. Это домашний матч, атмосфера. Москвичи захотят решить вопрос именно во встрече с "Зенитом". В атакующих действиях питерцы не так хороши. Все-таки Халк, Дзюба и Шатов гораздо результативнее и качественнее, чем те, кто играет сейчас. Поэтому они и забивают с трудом. "Зенит" не одолеет железнодорожников в Москве.

– Как раскрепостить команду? Что Семин должен сейчас сделать?

– Сказать общие слова, чтобы ребята забыли о медалях на шее. Надо сказать, чтобы они вышли и добились результата в конкретном матче, а не в чемпионате. Не мне учить Семина, но я такие вещи использовал, и со мной их использовали. Иногда они доходят. Но мне кажется, что "Локомотив" – это единый коллектив, и ребята разберутся сами, без тренера. Они переговорят, скажут друг другу, что нужно сделать всего один шаг. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу