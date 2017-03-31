Решения контрольно-квалификационной комиссии засекретили

Вчера состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, итоги которого прессе не сообщались. Как стало известно, после общения с руководством РФС членам комиссии рекомендовано не давать комментарии СМИ, а также не сообщать итоги рассмотрения спорных эпизодов. Вчера, в частности, должны были обсудить два эпизода из матчей чемпионата России "Амкар" – "Зенит" и "Локомотив" – "Спартак". В будущем, возможно, об итогах заседаний ККК станут сообщать с помощью рассылки в СМИ. (Сергей ЕГОРОВ)