18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Решения контрольно-квалификационной комиссии засекретили

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Вчера состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, итоги которого прессе не сообщались. Как стало известно, после общения с руководством РФС членам комиссии рекомендовано не давать комментарии СМИ, а также не сообщать итоги рассмотрения спорных эпизодов. Вчера, в частности, должны были обсудить два эпизода из матчей чемпионата России "Амкар""Зенит" и "Локомотив""Спартак". В будущем, возможно, об итогах заседаний ККК станут сообщать с помощью рассылки в СМИ. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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нет желтухе!

занесли, будем свиней тащить - решили они

19:11

баламошка

Решили не сообщать, что у бомжей на сезон запланировано 50 пенальти.

18:56

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