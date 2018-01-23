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Рашид Рахимов: "Если на Дзюбу и Шатова не рассчитывают, держать их на скамейке неправильно"


Известный российский тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что "Зениту" лучше расстаться с Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, если тренерский штаб не рассчитывает на них.

 
18 января. Санкт-Петербург. Артем ДЗЮБА на тренировке &quot;Зенита-2&quot;.Дзюба, Шатов, Анюков, Новосельцев: что с ними будет?

Оба футболиста не полетели на первый сбор клуба и пока работают с "Зенитом-2".

- Может, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини, - сказал Рахимов в эфире канала "Россия 24". - Может, есть какие-то разногласия. Но профессионал должен понимать, что должен каждый день доказывать свою состоятельность. Думаю, и Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность, а значит, в голове у них должно быть одно: "Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать". Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать на скамейке их неправильно.

- Отдавать конкурентам их можно? 

- Это щепетильный момент. Это хорошо для игрока, для сборной, но можно услышать: "В другом клубе он забивает много мячей, а мог бы это сделать у нас".

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