Рашид Рахимов: "Если на Дзюбу и Шатова не рассчитывают, держать их на скамейке неправильно"

Известный российский тренер Рашид Рахимов выразил мнение, что "Зениту" лучше расстаться с Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, если тренерский штаб не рассчитывает на них.

Оба футболиста не полетели на первый сбор клуба и пока работают с "Зенитом-2".

- Может, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини, - сказал Рахимов в эфире канала "Россия 24". - Может, есть какие-то разногласия. Но профессионал должен понимать, что должен каждый день доказывать свою состоятельность. Думаю, и Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность, а значит, в голове у них должно быть одно: "Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать". Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать на скамейке их неправильно.

- Отдавать конкурентам их можно?

- Это щепетильный момент. Это хорошо для игрока, для сборной, но можно услышать: "В другом клубе он забивает много мячей, а мог бы это сделать у нас".