Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира 2026
Евро
Лига наций УЕФА
ЮФЛ
Трансферы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
МЛС (MLS)
Турция
Саудовская Аравия
Бразилия
Казахстан
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
OLIMPBET-Суперкубок России
Вторая лига
Молодежная сборная России
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

«Амкал» ведет переговоры о подписании Антона Заболотного

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Амкала» Герман Попков сообщил «СЭ» о переговорах с бывшим футболистом «Спартака» Антоном Заболотным.

— Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждем решение Антона и его команды. Сложно сказать, какой процент успеха возможен в этих переговорах. Не знаю, какие предложения последовали от других коллективов. Я понимаю, что они есть. Это абсолютно нормальная конкурентная среда. Вопрос того, что ближе Антону и его представителям, — сказал Попков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 2DROTS и «СКА-Ростов» ведут переговоры по подписанию Заболотного. Игрок требует 500 тысяч рублей в месяц.

В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

23 июня стало известно, что РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного. Сейчас защита и обвинение ждут даты слушаний.

30 июня Антон Заболотный покинул московский «Спартак» и на данный момент является свободным агентом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Заболотный
Футбол
ФК Амкал
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В российской Медиалиге пошутили о бойкоте чемпионата мира ФИФА из-за Инфантино

Президент ФК «10» Мусагалиев: «Ждем Дзюбу. Договорились, что если Артем пойдет в медиалигу, то только к нам»
Новости
RSS RSS
Все новости