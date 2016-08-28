23:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Спартак" состоит из настоящих мужиков"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Анжи" (2:0) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Он отметил, что успех очень важен для красно-белых.

– Уже отпраздновали успех, считаем это важной победой, – сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Он доказывает, что "Спартак" есть этом чемпионате. Эта команда состоит из настоящих мужиков. Мы совершили много ошибок в начале игры. Потом смогли занять свои позиции. Даже когда остались в меньшинстве, продолжали играть на победу.

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