19:17 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Не определился с вратарем на матч с "Арсеналом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции отметил, что пока не знает, кто будет защищать ворота красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Специалист отметил, что в поражении от "Зенита" (1:5) виноват не только вратарь Артем Ребров, а вся команда.

– Согласны ли с всесторонней критикой Реброва после "Зенита"? Определились ли с голкипером на матч с "Арсеналом"?

– Нет, еще не определился, – сказал Каррера. – Критика имеет право быть, когда ты проигрываешь 1:5. Но думаю, критики заслуживает не только Ребров, а вся команда. Мы проиграли не из-за Реброва. "Спартак" проиграл как команда.

– Последует ли дополнительное наказание к Луизу Адриану от клуба? После красной карточки ему дали два матча дисквалификации...

– Это задача руководства. Именно руководство должно наказывать его. А я лишь поговорю об этом с ним, о его поведении, которое мне не понравилось и которое я не принимаю. Потому что команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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allehandro

Оставить Реброва, а то еще МатчТВ оштрафует Спартак из за отсутствие картинки с поцелуем штанг.

22:16

volish17

Это должен решать тренер ,он несет ответственность за результат ему и карты в руки ...

22:09

Ganik

sailor1990 Все пропускают. В конце сезона был хорош, а тут резко плох стал? Не понимаю я этих метаний с выборами. Ставьте Реброва Хорош, когда трёшку от туляков пустил?))

22:04

Haiaxi

Да всё равно кого. Арсенал в створ ворот бить не будет, чтобы случайно не выиграть.

21:58

henri71

Опять хитрит. Все он знает, Максименко поставит)))

21:49

Alecstos

Селихова надо ставить, Ребров пусть обтекает пока. Если у Селихова попрёт, то его оставлять нужно.

20:42

ATA

каррера конец карьере вместе с радионовым

20:42

EVIL915

Да, хоть, пустыми ворота оставят! Арсенал должок ворачивать будет за 3-0 в конце того чемпа!

20:28

sailor1990

Все пропускают. В конце сезона был хорош, а тут резко плох стал? Не понимаю я этих метаний с выборами. Ставьте Реброва

20:23

ATA

поставь реброва , чтобы ещё 3 пропустил , как в прошлый раз

20:19