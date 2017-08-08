Массимо Каррера: "Не определился с вратарем на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции отметил, что пока не знает, кто будет защищать ворота красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Специалист отметил, что в поражении от "Зенита" (1:5) виноват не только вратарь Артем Ребров, а вся команда.

– Согласны ли с всесторонней критикой Реброва после "Зенита"? Определились ли с голкипером на матч с "Арсеналом"?

– Нет, еще не определился, – сказал Каррера. – Критика имеет право быть, когда ты проигрываешь 1:5. Но думаю, критики заслуживает не только Ребров, а вся команда. Мы проиграли не из-за Реброва. "Спартак" проиграл как команда.

– Последует ли дополнительное наказание к Луизу Адриану от клуба? После красной карточки ему дали два матча дисквалификации...

– Это задача руководства. Именно руководство должно наказывать его. А я лишь поговорю об этом с ним, о его поведении, которое мне не понравилось и которое я не принимаю. Потому что команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову. (Михаил ГОНЧАРОВ)