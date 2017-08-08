Массимо Каррера: "Не определился с вратарем на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции отметил, что пока не знает, кто будет защищать ворота красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Специалист отметил, что в поражении от "Зенита" (1:5) виноват не только вратарь Артем Ребров, а вся команда.
– Согласны ли с всесторонней критикой Реброва после "Зенита"? Определились ли с голкипером на матч с "Арсеналом"?
– Нет, еще не определился, – сказал Каррера. – Критика имеет право быть, когда ты проигрываешь 1:5. Но думаю, критики заслуживает не только Ребров, а вся команда. Мы проиграли не из-за Реброва. "Спартак" проиграл как команда.
– Последует ли дополнительное наказание к Луизу Адриану от клуба? После красной карточки ему дали два матча дисквалификации...
– Это задача руководства. Именно руководство должно наказывать его. А я лишь поговорю об этом с ним, о его поведении, которое мне не понравилось и которое я не принимаю. Потому что команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову. (Михаил ГОНЧАРОВ)
allehandro
Оставить Реброва, а то еще МатчТВ оштрафует Спартак из за отсутствие картинки с поцелуем штанг.
22:16
volish17
Это должен решать тренер ,он несет ответственность за результат ему и карты в руки ...
22:09
Ganik
sailor1990 Все пропускают. В конце сезона был хорош, а тут резко плох стал? Не понимаю я этих метаний с выборами. Ставьте Реброва Хорош, когда трёшку от туляков пустил?))
22:04
Haiaxi
Да всё равно кого. Арсенал в створ ворот бить не будет, чтобы случайно не выиграть.
21:58
henri71
Опять хитрит. Все он знает, Максименко поставит)))
21:49
Alecstos
Селихова надо ставить, Ребров пусть обтекает пока. Если у Селихова попрёт, то его оставлять нужно.
20:42
ATA
каррера конец карьере вместе с радионовым
20:42
EVIL915
Да, хоть, пустыми ворота оставят! Арсенал должок ворачивать будет за 3-0 в конце того чемпа!
20:28
sailor1990
Все пропускают. В конце сезона был хорош, а тут резко плох стал? Не понимаю я этих метаний с выборами. Ставьте Реброва
20:23
ATA
поставь реброва , чтобы ещё 3 пропустил , как в прошлый раз
20:19